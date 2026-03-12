Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Норвегія перехопила російські військові літаки біля кордону

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Норвегія перехопила російські військові літаки біля кордону
Російський Іл-20М перехопили біля узбережжя Норвегії
фото: forsvaret.no

Винищувачі F-35 двічі піднімалися для супроводу літака РФ

Норвезькі винищувачі піднімалися в повітря для ідентифікації російських військових літаків, які з’явилися поблизу повітряного простору країни. Інциденти сталися у міжнародному повітряному просторі над регіоном Фіннмарк. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву збройних сил Норвегії.

Російський розвідувальний літак Іл-20М здійснював політ із вимкненим транспондером. Після виявлення літака два норвезькі винищувачі F-35, які перебували в режимі бойового чергування, піднялися з авіабази Евенес.

Норвегія перехопила російські військові літаки біля кордону фото 1
фото: forsvaret.no

Норвезькі пілоти ідентифікували російський літак і супроводжували його вздовж узбережжя країни. Після цього борт змінив курс і попрямував на північ.

Згодом російський літак знову був зафіксований у повітряному просторі поблизу Лофотенських островів. У цьому районі його також супроводжували два винищувачі F-35 норвезьких збройних сил.

Норвегія перехопила російські військові літаки біля кордону фото 2
фото: forsvaret.no

У норвезькому військовому командуванні наголосили, що такі вильоти є стандартною процедурою для контролю ситуації у повітряному просторі та реагування на польоти військової авіації поблизу кордонів країни.

Норвегія перехопила російські військові літаки біля кордону фото 3
фото: forsvaret.no

Нагадаємо, що раніше командування повітряно-космічної оборони Північної Америки повідомило про виявлення двох російських військових літаків Ту-142, які діяли у зонах ідентифікації протиповітряної оборони Аляски та Канади. Для їхнього перехоплення та супроводу були підняті винищувачі США і Канади.

Читайте також:

Теги: росія Норвегія кордон винищувач

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у Білому домі, 3 березня 2026 року
Перший дзвіночок для Трампа: заява Мерца як початок зміни переговорного формату
4 березня, 09:15
Дрони атакували НПЗ у Краснодарському краї
Дрони атакували НПЗ у Краснодарському краї
17 лютого, 01:42
Розслідувачі викрили фейкові записи Путіна: куди зник російський диктатор
Розслідувачі викрили фейкові записи Путіна: куди зник російський диктатор
18 лютого, 09:21
Петр Павел під час Мюнхенської конференції
Президент Чехії дав жорсткий прогноз щодо закінчення війни в Україні
15 лютого, 21:15
Влітку 2022 року Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим, де брала участь в тренувальних зборах
Олімпіада. Росіянка, яка незаконно їздила в Крим, взяла чужі лижі та отримала дискваліфікацію
22 лютого, 14:07
Обставини теракту зараз повністю аналізуються, наголосив президент
Зеленський про теракт у Львові: РФ планує такі напади й надалі
22 лютого, 20:50
Зеленський: Норвезькі системи NASAMS нам дуже допомогли
«Їх більше десяти, і ми продовжуємо їх отримувати» – Зеленський про системи Nasams
28 лютого, 10:06
Крістіан Константін зробив скандальну заяву
Президент швейцарського клубу виступив за повернення Росії до міжнародного футболу
4 березня, 15:17
Президент наголосив, що захист має бути скоординованим
Зеленський розповів, як Росія допомагає іранському режиму у війні проти США
7 березня, 21:34

Соціум

Норвегія перехопила російські військові літаки біля кордону
Норвегія перехопила російські військові літаки біля кордону
«Не утримаємося від помсти». Новий лідер Ірану пригрозив США
«Не утримаємося від помсти». Новий лідер Ірану пригрозив США
На борту флагманського авіаносця США сталася надзвичайна подія
На борту флагманського авіаносця США сталася надзвичайна подія
Усьоме за 40 років: у пустелі Сахара випав сніг (фото)
Усьоме за 40 років: у пустелі Сахара випав сніг (фото)
Китай вирішив подратувати Трампа: що сталося
Китай вирішив подратувати Трампа: що сталося
Іранські дрони змусили США переглянути систему протиповітряної оборони
Іранські дрони змусили США переглянути систему протиповітряної оборони

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Сьогодні, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua