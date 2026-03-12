Норвегія перехопила російські військові літаки біля кордону

Винищувачі F-35 двічі піднімалися для супроводу літака РФ

Норвезькі винищувачі піднімалися в повітря для ідентифікації російських військових літаків, які з’явилися поблизу повітряного простору країни. Інциденти сталися у міжнародному повітряному просторі над регіоном Фіннмарк. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву збройних сил Норвегії.

Російський розвідувальний літак Іл-20М здійснював політ із вимкненим транспондером. Після виявлення літака два норвезькі винищувачі F-35, які перебували в режимі бойового чергування, піднялися з авіабази Евенес.

Норвезькі пілоти ідентифікували російський літак і супроводжували його вздовж узбережжя країни. Після цього борт змінив курс і попрямував на північ.

Згодом російський літак знову був зафіксований у повітряному просторі поблизу Лофотенських островів. У цьому районі його також супроводжували два винищувачі F-35 норвезьких збройних сил.

У норвезькому військовому командуванні наголосили, що такі вильоти є стандартною процедурою для контролю ситуації у повітряному просторі та реагування на польоти військової авіації поблизу кордонів країни.

Нагадаємо, що раніше командування повітряно-космічної оборони Північної Америки повідомило про виявлення двох російських військових літаків Ту-142, які діяли у зонах ідентифікації протиповітряної оборони Аляски та Канади. Для їхнього перехоплення та супроводу були підняті винищувачі США і Канади.