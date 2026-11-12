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Спалах корости у Британії: лікарні закривають відділення

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Спалах корости у Британії: лікарні закривають відділення
Спалахи корости призвели до тимчасового закриття відділень у кількох лікарнях Уельсу
фото: Duflu

Через поширення заразного захворювання в медзакладах Уельсу запровадили карантинні обмеження

У Великій Британії спалах корости призвів до тимчасового закриття лікарняних відділень та обмеження відвідування пацієнтів. За повідомленнями британських медіа, у двох лікарнях Уельсу обмеження охопили чотири відділення. Водночас офіційні дані свідчать, що частину з них уже відкрили після проведення протиепідемічних заходів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Sun та Національну службу охорони здоров'я Великої Британії (NHS).

Як пише The Sun, через поширення корости обмеження запровадили в лікарні Гланґвілі у Кармартені та лікарні принца Філіпа в Лланеллі. Медичні заклади посилили інфекційний контроль, щоб запобігти подальшому зараженню пацієнтів і персоналу.

За інформацією регіональної служби охорони здоров'я Hywel Dda University Health Board, 20 жовтня в лікарні Гланґвілі тимчасово закрили для нових пацієнтів і відвідувачів відділення Cadog та Dewi.

Раніше випадки корости виявили в лікарні принца Філіпа. Наприкінці вересня там також запровадили обмеження на відвідування та приймання пацієнтів.

Водночас 7 жовтня медична служба повідомила про відновлення роботи відділень №4 та №7 після проведення необхідних протиепідемічних заходів. Обмеження продовжували діяти в реабілітаційному відділенні Mynydd Mawr.

Медики зв'язалися з пацієнтами, яких нещодавно виписали з постраждалих відділень, щоб з'ясувати, чи потребують вони додаткового лікування.

Крім того, наприкінці жовтня новий спалах корости зафіксували в лікарні Моррістон у Свонсі. За інформацією Nation.Cymru, у медзакладі також запровадили обмеження на відвідування окремих відділень.

Таким чином, випадки захворювання виявили щонайменше у трьох лікарнях Уельсу. Водночас офіційні повідомлення медичних установ свідчать, що обмеження запроваджували в різні дати, тому йдеться не про одночасне закриття всіх згаданих відділень.

Короста – заразне паразитарне захворювання шкіри, яке спричиняє мікроскопічний коростяний кліщ. Інфекція передається переважно через тривалий безпосередній контакт зі шкірою зараженої людини.

Основним симптомом захворювання є сильний свербіж, який зазвичай посилюється вночі. Також на шкірі можуть з'являтися висипання, почервоніння та дрібні пухирці.

Зараження можливе і через спільну постільну білизну, рушники або одяг, хоча такий шлях передачі трапляється рідше.

Перші симптоми після зараження можуть з'явитися лише через кілька тижнів. Водночас людина здатна передавати інфекцію іншим ще до появи помітних ознак захворювання.

Короста піддається лікуванню спеціальними протипаразитарними препаратами. Для запобігання повторному зараженню медики рекомендують одночасно лікувати близьких контактних осіб.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про масштабне поширення корости у Великій Британії. У січні 2024 року британські дерматологи попереджали про зростання захворюваності на тлі дефіциту препаратів для лікування. Особливе занепокоєння викликало поширення інфекції в будинках для літніх людей та студентських гуртожитках.

Також «Главком» писав про спалах корости в російському СІЗО, де утримували українців. Про випадки захворювання серед ув'язнених повідомляла тодішня українська омбудсменка Людмила Денісова. Вона наголошувала на проблемах із доступом українських громадян до медичної допомоги.

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Теги: хвороба Велика Британія лікарня лікар епідемія

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