CNN: Демократи здобули найбільшу більшість у Палаті представників за майже 20 років

Республіканці втратили понад 30 чинних мандатів у Конгресі

Демократична партія отримала понад 250 місць у Палаті представників і вже забезпечила собі 54 крісла в Сенаті. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Республіканці втратили понад 30 чинних мандатів у Конгресі, а підрахунок голосів у ще 30 округах триває. Демократи зберігають потенціал розширити перевагу за рахунок перегонів на Алясці та в Міссісіпі, хоча в Міссісіпі республіканці вже готують позов через 20 тис. непідрахованих бюлетенів.

Успіх кандидатам у Джорджії, Північній Кароліні, Техасі та Аризоні фактично гарантувало масове дострокове та поштове голосування. Рідкісним успіхом для республіканців стала перемога Пола Лепейджа у 2-му окрузі штату Мен, де він переміг демократа Метта Данлепа.

У відповідь на втрату контролю над Конгресом посадовці Білого дому провели зустріч для обговорення подальших дій за допомогою виконавчих указів. На тлі цих подій президент України Володимир Зеленський заявив, що переможна «блакитна хвиля» може збільшити шанси України на отримання додаткової допомоги від США.

Водночас ринок реагував падінням: розпродаж на Уолл-стріт знищив $2,5 мрлн вартості індексу Nasdaq Composite через побоювання щодо можливого гальмування розвитку штучного інтелекту новою більшістю. Дональд Трамп звинуватив у падінні ринку демократів і пообіцяв його відновлення під своїм керівництвом.

Зі свого боку губернатор Кентуккі Енді Бешир назвав успіх демократичних губернаторів орієнтиром для вибору кандидата в президенти на виборах 2028 року.

Нагадаємо, що демократична партія США здобула більшість в обох палатах Конгресу за результатами проміжних виборів 3 листопада. Партія отримала достатню кількість місць у Сенаті та Палаті представників, щоб контролювати законодавчу владу.