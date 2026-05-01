Яке релігійне свято відзначається 2 травня 2026: традиції та молитва
Свята 2 травня в церковному календарі – День пам’яті святого Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського
2 травня православна церква вшановує пам'ять святого Афанасія Великого. Це свято присвячене одному з найвидатніших отців Церкви, чия непохитна віра та праці допомогли зберегти чистоту християнського вчення.
«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 2 травня 2026 року.
Релігійні свята та їхня історія
День пам’яті святого Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського
2 травня православна церква вшановує пам'ять святого Афанасія Великого (295–373 рр.). Він був архієпископом Олександрії і увійшов в історію як «Батько православ'я». Майже все своє життя Афанасій присвятив боротьбі з аріанством – єрессю, яка заперечувала Божественну природу Ісуса Христа.
За свою відданість істині святий зазнав неймовірних випробувань: він перебував на архієрейській кафедрі 47 років, з яких понад 20 провів у вигнаннях. Його п’ять разів виганяли з Олександрії за наказом імператорів, проте він продовжував писати богословські праці, які стали основою Нікейського Символу віри. Святитель Афанасій помер мирно у віці 78 років, залишивши по собі величезну спадщину, що утвердила єдність християнської Церкви.
Молитви дня
О, святителю отче Афанасію! Ти був стовпом Церкви та непереможним захисником віри православної. Молимо тебе: споглянь на нас, немічних, і випроси у Господа мудрості та сили стояти за правду Божу. Зміцни нашу віру, вбереги від розколів та спокус, і подай мир душі нашій та всій Україні. Нехай за твоїм заступництвом ми дійдемо до Царства Небесного, славлячи Святу Трійцю навіки.
Амінь
Народні вірування та прикмети
У народному календарі цей день часто називали «Борисом і Глібом» (через перенесення їхніх мощей, яке також згадують у цей період) або «Афанасієм Теплим». Наші предки вірили:
- Якщо цього дня соловейко співає всю ніч – попереду чекає погожий і сонячний день.
- Спів солов'я раніше за зозулю обіцяє щасливе та сите літо.
- Якщо на світанку на траві багато роси – травень буде вологим, а літо – врожайним.
- Почути грім цього дня – до швидкого настання справжнього літнього тепла.
Цей день вважався вдалим для торговельних справ та примирення з тими, з ким ви були у сварці.
Читайте також:
- Церковний календар на травень 2026: коли святкуємо Трійцю та Вознесіння Господнє
- Календар рибалки на травень 2026 року: коли і на що клює найкраще
- Місячний календар на травень 2026: дати нового та повного Місяця
- Посівний календар на травень 2026: час масового висаджування та боротьби за майбутній врожай
- Державні та міжнародні свята у травні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
