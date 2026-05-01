Яке релігійне свято відзначається 2 травня 2026: традиції та молитва

Свята 2 травня в церковному календарі – День пам’яті святого Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського

2 травня православна церква вшановує пам'ять святого Афанасія Великого. Це свято присвячене одному з найвидатніших отців Церкви, чия непохитна віра та праці допомогли зберегти чистоту християнського вчення.

День пам’яті святого Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського

2 травня православна церква вшановує пам'ять святого Афанасія Великого (295–373 рр.). Він був архієпископом Олександрії і увійшов в історію як «Батько православ'я». Майже все своє життя Афанасій присвятив боротьбі з аріанством – єрессю, яка заперечувала Божественну природу Ісуса Христа.

За свою відданість істині святий зазнав неймовірних випробувань: він перебував на архієрейській кафедрі 47 років, з яких понад 20 провів у вигнаннях. Його п’ять разів виганяли з Олександрії за наказом імператорів, проте він продовжував писати богословські праці, які стали основою Нікейського Символу віри. Святитель Афанасій помер мирно у віці 78 років, залишивши по собі величезну спадщину, що утвердила єдність християнської Церкви.

Молитви дня

О, святителю отче Афанасію! Ти був стовпом Церкви та непереможним захисником віри православної. Молимо тебе: споглянь на нас, немічних, і випроси у Господа мудрості та сили стояти за правду Божу. Зміцни нашу віру, вбереги від розколів та спокус, і подай мир душі нашій та всій Україні. Нехай за твоїм заступництвом ми дійдемо до Царства Небесного, славлячи Святу Трійцю навіки. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день часто називали «Борисом і Глібом» (через перенесення їхніх мощей, яке також згадують у цей період) або «Афанасієм Теплим». Наші предки вірили:

Якщо цього дня соловейко співає всю ніч – попереду чекає погожий і сонячний день.

Спів солов'я раніше за зозулю обіцяє щасливе та сите літо.

Якщо на світанку на траві багато роси – травень буде вологим, а літо – врожайним.

Почути грім цього дня – до швидкого настання справжнього літнього тепла.

Цей день вважався вдалим для торговельних справ та примирення з тими, з ким ви були у сварці.