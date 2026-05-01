Яке релігійне свято відзначається 2 травня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 2 травня 2026: традиції та молитва
Свята 2 травня в церковному календарі – День пам’яті святого Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського

2 травня православна церква вшановує пам'ять святого Афанасія Великого. Це свято присвячене одному з найвидатніших отців Церкви, чия непохитна віра та праці допомогли зберегти чистоту християнського вчення.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 2 травня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського

2 травня православна церква вшановує пам'ять святого Афанасія Великого (295–373 рр.). Він був архієпископом Олександрії і увійшов в історію як «Батько православ'я». Майже все своє життя Афанасій присвятив боротьбі з аріанством – єрессю, яка заперечувала Божественну природу Ісуса Христа.

За свою відданість істині святий зазнав неймовірних випробувань: він перебував на архієрейській кафедрі 47 років, з яких понад 20 провів у вигнаннях. Його п’ять разів виганяли з Олександрії за наказом імператорів, проте він продовжував писати богословські праці, які стали основою Нікейського Символу віри. Святитель Афанасій помер мирно у віці 78 років, залишивши по собі величезну спадщину, що утвердила єдність християнської Церкви.

Молитви дня

О, святителю отче Афанасію! Ти був стовпом Церкви та непереможним захисником віри православної. Молимо тебе: споглянь на нас, немічних, і випроси у Господа мудрості та сили стояти за правду Божу. Зміцни нашу віру, вбереги від розколів та спокус, і подай мир душі нашій та всій Україні. Нехай за твоїм заступництвом ми дійдемо до Царства Небесного, славлячи Святу Трійцю навіки.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день часто називали «Борисом і Глібом» (через перенесення їхніх мощей, яке також згадують у цей період) або «Афанасієм Теплим». Наші предки вірили:

  • Якщо цього дня соловейко співає всю ніч – попереду чекає погожий і сонячний день.
  • Спів солов'я раніше за зозулю обіцяє щасливе та сите літо.
  • Якщо на світанку на траві багато роси – травень буде вологим, а літо – врожайним.
  • Почути грім цього дня – до швидкого настання справжнього літнього тепла.

Цей день вважався вдалим для торговельних справ та примирення з тими, з ким ви були у сварці.

Читайте також:

Читайте також

Росії існувала чітка система тарифів на релігійні послуги для бізнесу
Очільник «Укрпошти» розповів, чим його шокували священники в РФ
8 квiтня, 12:25
Яке релігійне свято відзначається 9 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 9 квітня 2026: традиції та молитва
8 квiтня, 22:00
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 квiтня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 14 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 14 квітня 2026: традиції та молитва
13 квiтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 21 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 21 квітня 2026: традиції та молитва
20 квiтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 26 квітня 2026: традиції та молитва
25 квiтня, 22:00
Ізраїльська влада запроваджує безпрецедентні обмеження на Великдень
Сходження Благодатного вогню: трансляція з Єрусалима
11 квiтня, 12:00
Свято-Володимирський кафедральний патріарший собор міста Києва розташований на бульварі Тараса Шевченка
Володимирський собор у Києві переходить на новоюліанський календар: дата першої служби
20 квiтня, 13:14
Продажі квітів різко впали у 2022-му, але зараз майже повернулися до довоєнного рівня
«Військові формують попит». Виробники та продавці розказали, як війна змінила ринок квітів
22 квiтня, 22:45

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 2 травня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 2 травня 2026: традиції та молитва
35 бойових виходів на лівий берег Дніпра. Герой України розповів про специфіку бою на воді
35 бойових виходів на лівий берег Дніпра. Герой України розповів про специфіку бою на воді
Вкрадені експонати з Херсонського музею гниють у підвалі в Генічеську
Вкрадені експонати з Херсонського музею гниють у підвалі в Генічеську
Чи зможе РФ дійти до Слов'янська? Керівник Нацгвардії озвучив прогноз про масштабний наступ ворога
Чи зможе РФ дійти до Слов'янська? Керівник Нацгвардії озвучив прогноз про масштабний наступ ворога
Чи з’являться нові категорії у «Національному кешбеку»: відповідь Мінекономіки
Чи з’являться нові категорії у «Національному кешбеку»: відповідь Мінекономіки
Ветерани Закарпаття отримали мікроавтобус від Буданова
Ветерани Закарпаття отримали мікроавтобус від Буданова

Новини

Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
Сьогодні, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
Сьогодні, 17:46
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Сьогодні, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Сьогодні, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Вчора, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Вчора, 17:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
