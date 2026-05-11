Візит Пісторіуса до Києва, санкції проти Росії. Головне за 11 травня 2026

Дайджест новин 11 травня 2026 року

Уряд Великої Британії оголосив про розширення санкційного списку проти Росії. Президент зустрівся у Києві з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Зокрема, Умєров доповів Зеленському про переговори з представниками Трампа.

«Главком» склав добірку головних подій 11 травня.

Велика Британія розширила санкції проти РФ

Лондон вдарив санкціями по викрадачах українських дітей та пропагандистах Кремля

Уряд Великої Британії оголосив про розширення санкційного списку проти Росії. Нові обмеження стосуються 85 осіб та організацій, відповідальних за примусову депортацію, мілітаризацію та «перевиховання» українських дітей на окупованих територіях.

Умєров доповів Зеленському про переговори з американцями

За словами президента, Україна фактично щоденно перебуває в комунікації з американською стороною

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров доповів українському президенту Володимиру Зеленському про підсумки зустрічей зі спецпредставниками американського лідера Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Візит Пісторіуса до Києва

Зустріч президента України з міністром оборони Німеччини

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Головними темами обговорення стали запуск нових оборонних проєктів, підписання угоди щодо безпілотників та посилення захисту українського неба й енергетики.

Також Міністр енергетики Денис Шмигаль із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом відвідали один із пошкоджених Росією енергетичних об’єктів у столиці.

Синод Православної церкви України позбавив сану священників-самозванців

Засідання Синоду Української православної церкви

Священний Синод Православної Церкви України під час засідання 11 травня 2026 року ухвалив суворе канонічне рішення стосовно групи осіб, які займалися розкольницькою діяльністю та привласнювали собі неіснуючі титули.

За вчинення канонічних злочинів Синод позбавив священного сану трьох осіб, які раніше вже були заборонені у служінні:

Никодим Кобзар – монах, який називав себе «патріархом».

Михаїл Ковалюк – монах, який іменував себе «митрополитом».

Никон Граблюк – монах, який також називав себе «митрополитом».

