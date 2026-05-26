Яке релігійне свято відзначається 27 травня 2026: традиції, молитва та прикмети

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

27 травня – День святого священномученика Терапонта, єпископа

27 травня православні християни в Україні вшановують пам'ять святого священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 27 травня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День святого священномученика Терапонта, єпископа

27 травня у церковному календарі – День священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського. Жив у місті Сардіс, що на території сучасної Туреччини, у III столітті і був місцевим єпископом. Ферапонт проповідував християнську віру і хрестив багатьох язичників-еллінів.

Коли правитель Юліан дізнався про це, він наказав кинути єпископа до темниці, де його морили голодом і спрагою. Незважаючи на муки, Ферапонт залишався непохитним у своїй вірі. Після цього його почали катувати, і він помер мученицькою смертю. На місці його смерті виросли великі дерева, які, за переказами, мали зцілювальні властивості.

Молитва дня

О, святий священномученику Ферапонті, вірний пастирю та стійкий свідку Христової віри! Молимося до тебе з глибоким покаянням і надією. Будь нашим заступником і молитвеником перед Господом. Вимоли для нас прощення гріхів наших, зцілення від усяких недуг і хвороб, мир у наших родинах і захист від усякого зла. Зміцни нашу віру в часи випробувань, щоб ми, наслідуючи твою мужність і стійкість, достойно пройшли свій земний шлях.

Почуй нас, милосердний святителю, і воздай кожному з нас благодаттю Божою. Амінь.

Народні вірування та прикмети

Якщо вранці задушливе повітря, то буде негода.

Яка погода цього дня, такою буде осінь.

Туман вказує, що буде багато грибів.

Ясна погода, але на землі повзають черв'яки – до грози.

Ліс шумить без вітру – чекайте на дощ найближчим часом.

Що не можна робити цього дня