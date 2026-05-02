Нардеп розповів, що чекає на Путіна 9 травня

Російська влада чудово розуміє, що Україна має чим принизити її прямо під стінами Кремля

Росія відверто боїться проводити парад, адже усвідомлює вразливість своєї столиці

Російське керівництво намагається використати пропозиції про перемир’я до 9 травня, щоб зібратися із силами та продемонструвати світу залишки своєї «величі». Проте цього року окупанти змушені суттєво обмежувати урочистості через реальну загрозу українських ударів по столиці РФ. Як інформує «Главком», про можливі сценарії на травневі свята та вразливість російської протиповітряної оборони розповів секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі проєкту «Говорить Великий Львів».

Уже кілька років поспіль Росія змушена відмовлятися від повноцінних парадів. Окупанти перестали використовувати авіацію з міркувань безпеки, а цього року з’явилася інформація і про можливу відмову від виведення важкої техніки. Костенко переконаний, що Україна не повинна погоджуватися на короткострокові перемир’я в угоду Путіну, а натомість має продемонструвати свою силу.

«Потрібно зробити так, щоб вони боялись використовувати техніку і взагалі ходити по Червоній площі», – сказав депутат.

Навіть масове стягування систем ППО до Москви не здатне гарантувати росіянам безпеку. Постійна загроза повітряних тривог від запуску українських безпілотників уже є достатнім фактором для зриву будь-яких пропагандистських заходів окупантів.

Остаточне рішення щодо того, чи завдавати масованих ударів по території РФ у цей день, залишається виключно за верховним головнокомандувачем та військовим керівництвом України. Вони володіють повною картиною оперативної обстановки і мають оцінити всі можливі наслідки таких дій.

«В Україні є всі можливості допомогти Росії провести парад, максимально наближений до бойових дій», – сказав депутат.

Російська влада чудово розуміє, що Україна має чим принизити її прямо під стінами Кремля. Саме тому спроби випросити перемир’я з позиції сили виглядають жалюгідно на тлі реального страху перед українськими дронами та ракетами.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін поговорив з президентом США Дональдом Трампом. Розмова тривала понад півтори години. Путін повідомив Трампу про готовність оголосити перемир’я на період 9 травня. За словами Ушакова, глава Білого дому підтримав цю пропозицію. Також він нібито заявив Путіну, що угода про врегулювання війни «вже близька».

Цьогорічний парад на Красній площі в Москві 9 травня пройде без участі колон військової техніки та вихованців військових училищ. Кремль пояснює рішення загрозою «терористичних атак» та відсутністю ювілейної дати.