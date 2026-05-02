Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нардеп розповів, що чекає на Путіна 9 травня

glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

Росія відверто боїться проводити парад, адже усвідомлює вразливість своєї столиці

Російське керівництво намагається використати пропозиції про перемир’я до 9 травня, щоб зібратися із силами та продемонструвати світу залишки своєї «величі». Проте цього року окупанти змушені суттєво обмежувати урочистості через реальну загрозу українських ударів по столиці РФ. Як інформує «Главком», про можливі сценарії на травневі свята та вразливість російської протиповітряної оборони розповів секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі проєкту «Говорить Великий Львів».

Уже кілька років поспіль Росія змушена відмовлятися від повноцінних парадів. Окупанти перестали використовувати авіацію з міркувань безпеки, а цього року з’явилася інформація і про можливу відмову від виведення важкої техніки. Костенко переконаний, що Україна не повинна погоджуватися на короткострокові перемир’я в угоду Путіну, а натомість має продемонструвати свою силу.

«Потрібно зробити так, щоб вони боялись використовувати техніку і взагалі ходити по Червоній площі», – сказав депутат.

Навіть масове стягування систем ППО до Москви не здатне гарантувати росіянам безпеку. Постійна загроза повітряних тривог від запуску українських безпілотників уже є достатнім фактором для зриву будь-яких пропагандистських заходів окупантів.

Остаточне рішення щодо того, чи завдавати масованих ударів по території РФ у цей день, залишається виключно за верховним головнокомандувачем та військовим керівництвом України. Вони володіють повною картиною оперативної обстановки і мають оцінити всі можливі наслідки таких дій.

«В Україні є всі можливості допомогти Росії провести парад, максимально наближений до бойових дій», – сказав депутат.

Російська влада чудово розуміє, що Україна має чим принизити її прямо під стінами Кремля. Саме тому спроби випросити перемир’я з позиції сили виглядають жалюгідно на тлі реального страху перед українськими дронами та ракетами.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін поговорив з президентом США Дональдом Трампом. Розмова тривала понад півтори години. Путін повідомив Трампу про готовність оголосити перемир’я на період 9 травня. За словами Ушакова, глава Білого дому підтримав цю пропозицію. Також він нібито заявив Путіну, що угода про врегулювання війни «вже близька».

Цьогорічний парад на Красній площі в Москві 9 травня пройде без участі колон військової техніки та вихованців військових училищ. Кремль пояснює рішення загрозою «терористичних атак» та відсутністю ювілейної дати.

Читайте також:

Теги: росія окупанти депутат свята путін парад Україна влада Роман Костенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua