5 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свята 5 травня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існує прикмети
5 травня у світі відзначають Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святої мучениці Ірини Македонської.
«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 5 травня 2026 року.
Зміст
- Міжнародні та національні свята
- Релігійні свята та їхня історія
- Народні вірування та прикмети
- Історичні події
- Іменини
Міжнародні та національні свята
Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю
Цей день було засновано 1992 року. Його мета – привернути увагу суспільства до проблем людей з інвалідністю, захисту їхньої гідності та забезпечення рівних прав для участі в усіх сферах життя. У цей день проводяться заходи проти дискримінації та за створення інклюзивного середовища.
Міжнародний день акушерки
Ідея проведення цього дня була запропонована на конференції Міжнародної конфедерації акушерок 1987 року в Нідерландах. Це свято підкреслює важливість професії акушерки, яка супроводжує жінку та дитину в найвідповідальніший момент життя, забезпечуючи безпеку пологів та здоров’я нації.
Релігійні свята та їхня історія
День святої мучениці Ірини
5 травня православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Ірини Македонської. Вона була першою жінкою, яку вшанували у лику великомучеників.
Ірина жила в I столітті і була донькою язичницького правителя Ліцинія. Після прийняття християнства вона присвятила своє життя проповідуванню віри, через що зазнала численних катувань від власного батька, а пізніше від інших правителів. За переказами, Бог оберігав її від смерті під час тортур, що навернуло тисячі людей до Христа. В народі її називали «Іриною Розсадницею», оскільки цього дня традиційно починали висаджувати розсаду капусти.
Народні вірування та прикмети
За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:
- Птахи перестали співати – незабаром почнеться дощ;
- якщо розсада вбирає багато води – сінокіс буде сухим, якщо ні – вологим;
- хмари рухаються низько і швидко – чекайте на негоду;
- гусак чистить пір'я в сухому місці – до похолодання.
Історичні події
- 1581 рік – в Острозі друкар Іван Федоров видає свій останній твір – «Хронологію» Андрія Римші;
- 1821 рік – на острові Святої Єлени помирає Наполеон I;
- 1836 рік – у Бельгії починає діяти перша в Європі залізниця;
- 1891 рік – у Нью-Йорку відкривають концертний зал «Карнегі-хол»;
- 1912 рік – у Стокгольмі починаються V Олімпійські ігри;
- 1920 рік – проголошено автокефалію Української православної церкви;
- 1949 рік – починає діяти Рада Європи;
- 1956 рік – у Токіо починається перший чемпіонат світу з дзюдо;
- 1988 рік – перша телетрансляція з вершини Еверест;
- 1999 рік – вперше в історії Шотландії відбуваються вибори власного парламенту;
- 2014 рік – створюють добровольчий полк «Азов».
Іменини
День ангела святкують: Ірина, Адріан, Яків, Олександр.
