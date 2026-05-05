5 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 5 травня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існує прикмети

5 травня у світі відзначають Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святої мучениці Ірини Македонської.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 5 травня 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю

Цей день було засновано 1992 року. Його мета – привернути увагу суспільства до проблем людей з інвалідністю, захисту їхньої гідності та забезпечення рівних прав для участі в усіх сферах життя. У цей день проводяться заходи проти дискримінації та за створення інклюзивного середовища.

Міжнародний день акушерки

Ідея проведення цього дня була запропонована на конференції Міжнародної конфедерації акушерок 1987 року в Нідерландах. Це свято підкреслює важливість професії акушерки, яка супроводжує жінку та дитину в найвідповідальніший момент життя, забезпечуючи безпеку пологів та здоров’я нації.

Релігійні свята та їхня історія

День святої мучениці Ірини

5 травня православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Ірини Македонської. Вона була першою жінкою, яку вшанували у лику великомучеників.

Ірина жила в I столітті і була донькою язичницького правителя Ліцинія. Після прийняття християнства вона присвятила своє життя проповідуванню віри, через що зазнала численних катувань від власного батька, а пізніше від інших правителів. За переказами, Бог оберігав її від смерті під час тортур, що навернуло тисячі людей до Христа. В народі її називали «Іриною Розсадницею», оскільки цього дня традиційно починали висаджувати розсаду капусти.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Птахи перестали співати – незабаром почнеться дощ;

якщо розсада вбирає багато води – сінокіс буде сухим, якщо ні – вологим;

хмари рухаються низько і швидко – чекайте на негоду;

гусак чистить пір'я в сухому місці – до похолодання.

Історичні події

1581 рік – в Острозі друкар Іван Федоров видає свій останній твір – «Хронологію» Андрія Римші;

1821 рік – на острові Святої Єлени помирає Наполеон I;

1836 рік – у Бельгії починає діяти перша в Європі залізниця;

1891 рік – у Нью-Йорку відкривають концертний зал «Карнегі-хол»;

1912 рік – у Стокгольмі починаються V Олімпійські ігри;

1920 рік – проголошено автокефалію Української православної церкви;

1949 рік – починає діяти Рада Європи;

1956 рік – у Токіо починається перший чемпіонат світу з дзюдо;

1988 рік – перша телетрансляція з вершини Еверест;

1999 рік – вперше в історії Шотландії відбуваються вибори власного парламенту;

2014 рік – створюють добровольчий полк «Азов».

Іменини

День ангела святкують: Ірина, Адріан, Яків, Олександр.