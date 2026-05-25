Яке релігійне свято відзначається 26 травня 2026: традиції, молитва та прикмети

Іванна Гончар
26 травня – День святих апостолів від 70-ти Карпа й Алфея

26 травня православні християни в Україні вшановують пам'ять святих апостолів від 70-ти Карпа й Алфея.

Релігійні свята та їхня історія

День святих апостолів від 70-ти Карпа й Алфея

26 травня у церковному календарі – апостолів від 70-ти Карпа й Алфея. Апостол Карп був учнем і супутником апостола Павла. Він супроводжував Павла і доставляв його письма та послання. Карпа згадується у другому посланні до Тимофея, де апостол Павло зазначає, що залишив у нього книги та фелонь під час свого арешту в Троаді. Згодом Карп став єпископом у місті Берія, що на Балканському півострові, і проповідував на острові Крит, де навернув до христианства багатьох язичників.

Апостол Алфей був батьком апостолів Якова і Левія (Матфея), автора одного з Євангелій. Він походив з міста Капернаума в Галилеї. Про місце його благовістя мало що відомо, але існує церковне предання, що він був батьком мучеників Аверкія і Олени.

Молитва дня

О, святі апостоли Христові Карпе й Алфею! Ви, що ревно служили Господу і несли світло Євангелія по всьому світу, почуйте наші щирі молитви. Змилосердьтеся над нами, грішними, і зміцніть нашу віру, щоб ми могли гідно долати всі життєві спокуси та труднощі.

Благайте Милосердного Бога про прощення наших прогріхів, просвітіть наші серця та розум і допоможіть нам жити за заповідями Божими. Захистіть нас від усякого зла, ворогів видимих і невидимих. Утвердіть у наших родинах мир, злагоду та любов.

Не покиньте нас у своїх молитвах перед Престолом Всевишнього, щоб і ми, наслідуючи вашу праведність, сподобилися Царства Небесного, славлячи Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Народні вірування та прикмети

  • Якщо вночі заморозок, то ще протягом 40 днів будуть холодними ранки.
  • Голосно кумкають жаби до дощових днів найближчим часом.
  • Якщо літає багато комарів – буде тепла погода.

Що не можна робити цього дня

  • Не можна прибирати в будинку після заходу сонця.
  • Не варто сваритися і лихословити.
  • Краще не вирушати у далекі подорожі.

