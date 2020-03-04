Троє кандидатів у міністри вже відмовилися від запропонованих посад, – нардеп



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Тимофій Милованов не захотів переходити на посаду міністра агропромислового комплексу Фото: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України / Facebook

Милованов, Жуковський і Коростильов не хочуть працювати в новому уряді

Керівник КБ «Луч» Олег Коростильов, міністр економрозвитку Тимофій Милованов і економіст Роман Жуковський відмовилися від запропонованих їм посад у новому Кабінеті міністрів. Про це в Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його інформацією, про відмову цих кандидатів увійти до складу оновленого уряду сказав ймовірний наступник Гончарука на посаді прем'єра Денис Шмигаль.

Тож Коростильов відмовився від посади віцепрем'єра з питань оборонної промисловості, Жуковський відмовився бути міністром економрозвитку, а Тимофій Милованов не захотів переходити на посаду міністра агропромислового комплексу.

Інформацію про відмову Милованова підтвердили і джерела «Інтерфаксу-Україна». При цьому він не буде залишатися і на своїй нинішній посаді голови Міністерства економрозвитку.

Також нагадаємо, що Бородянський готовий піти у відставку, якщо Мінкульт розділять.

Як повідомлялося, у середу о 16:00 розпочнеться позачергове засідання парламенту, скликане на вимогу президента.

Зазначимо, що заява Гончарука про відставку надійшла до Ради.

До слова, Верховна Рада 4 жовтня 2019 року затвердила Програму діяльності уряду, запропоновану Гончаруком. Згідно з законом про Кабмін, після затвердження програми діяльності парламент 12 місяців не може розглядати питання про відповідальність уряду і звільнити його. Звільнення можливе лише у разі, якщо прем'єр-міністр сам напише заяву про звільнення.