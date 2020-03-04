Троє кандидатів у міністри вже відмовилися від запропонованих посад, – нардеп
Милованов, Жуковський і Коростильов не хочуть працювати в новому уряді
Керівник КБ «Луч» Олег Коростильов, міністр економрозвитку Тимофій Милованов і економіст Роман Жуковський відмовилися від запропонованих їм посад у новому Кабінеті міністрів. Про це в Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
За його інформацією, про відмову цих кандидатів увійти до складу оновленого уряду сказав ймовірний наступник Гончарука на посаді прем'єра Денис Шмигаль.
Тож Коростильов відмовився від посади віцепрем'єра з питань оборонної промисловості, Жуковський відмовився бути міністром економрозвитку, а Тимофій Милованов не захотів переходити на посаду міністра агропромислового комплексу.
Інформацію про відмову Милованова підтвердили і джерела «Інтерфаксу-Україна». При цьому він не буде залишатися і на своїй нинішній посаді голови Міністерства економрозвитку.
Також нагадаємо, що Бородянський готовий піти у відставку, якщо Мінкульт розділять.
Як повідомлялося, у середу о 16:00 розпочнеться позачергове засідання парламенту, скликане на вимогу президента.
Зазначимо, що заява Гончарука про відставку надійшла до Ради.
Фракція «Слуга народу» на засіданні ввечері 3 березня ухвалила рішення задовольнити заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку. Лише троє нардепів від «Слуги народу» утримались під час голосування за відставку очільника уряду.
До слова, Зеленський може оголосити про відставку Скалецької у Нових Санжарах.
Також у депутатів в «є запитання» до голови СБУ Івана Баканова.
У «Слузі народу» запевняють, що Рада у середу не звільнятиме генпрокурора.
Заступниця глави фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що перед голосуванням за перестановки в Кабміні повинні пройти додаткові співбесіди з міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом і міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофієм Миловановим.
Раніше ЗМІ повідомили, що новим генеральним прокурором України можуть призначити нардепа від «Слуги народу» Сергія Іонушаса.
Ввечері 2 березня нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський заявив, що президент Володимир Зеленський зустрівся з Олексієм Гончаруком, після чого останній написав заяву на звільнення.
Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи можливі кадрові призначення в Кабміні, повідомив, що наразі є декілька робочих варіантів.
Також ЗМІ повідомили, що «Слуги народу» отримали від Офісу Зеленського інструкцію, як вщент розкритикувати уряд та керівників силових органів.
До слова, Верховна Рада 4 жовтня 2019 року затвердила Програму діяльності уряду, запропоновану Гончаруком. Згідно з законом про Кабмін, після затвердження програми діяльності парламент 12 місяців не може розглядати питання про відповідальність уряду і звільнити його. Звільнення можливе лише у разі, якщо прем'єр-міністр сам напише заяву про звільнення.