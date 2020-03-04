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    Бородянський піде у відставку, якщо Мінкульт розділять, – ЗМІ

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    <span>Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський не у захваті від нових ідей Зеленського&nbsp;</span> - Бородянський піде у відставку, якщо Мінкульт розділять, – ЗМІ
    Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський не у захваті від нових ідей Зеленського 
    Фото з відкритих джерел

    Міністерство культури, молоді та спорту хочуть розділити на два відомства

    Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський піде у відставку в разі поділу міністерства на два відомства: Міністерство культури і Міністерство спорту. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в уряді.

    Як і у випадку з міністром освіти і науки Ганною Новосад, Бородянського не планували міняти на когось іншого. Але в Офісі президента виникла ідея розділити Мінкульт, молоді та спорту на два міністерства.

    За Бородянським хочуть залишити Мінкульт, який, як і раніше, буде акумулювати культуру, молодіжну політику, інформполітику і туризм.

    А для спорту має з'явитися окреме міністерство – Мінспорту. І його може очолити новий міністр. «Главком» повідомляв, що кандидатом на голову Мінспорту може бути Вадим Гутцайт, віце-президент Федерації фехтування України.

    У разі відділення Мінспорту від Мінкульту Бородянський піде з уряду, повідомляє джерело.

    Як повідомлялося, у середу о 16:00 розпочнеться позачергове засідання парламенту, скликане на вимогу президента.

    Зазначимо, що заява Гончарука про відставку надійшла до Ради.

    Фракція «Слуга народу» на засіданні ввечері 3 березня ухвалила рішення задовольнити заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку. Лише троє нардепів від «Слуги народу» утримались під час голосування за відставку очільника уряду.

    До слова, Зеленський може оголосити про відставку Скалецької у Нових Санжарах.

    Також у депутатів в «є запитання» до голови СБУ Івана Баканова.

    У «Слузі народу» запевняють, що Рада у середу не звільнятиме генпрокурора.

    Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що перед голосуванням за перестановки в Кабміні повинні відбутися додаткові співбесіди з міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом і міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофієм Миловановим.

    Раніше ЗМІ повідомили, що новим генеральним прокурором України можуть призначити нардепа від «Слуги народу» Сергія Іонушаса.

    Ввечері 2 березня нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський заявив, що президент Володимир Зеленський зустрівся з Олексієм Гончаруком, після чого останній написав заяву на звільнення.

    Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи можливі кадрові призначення в Кабміні, повідомив, що наразі є декілька робочих варіантів.

    Також ЗМІ повідомили, що «Слуги народу» отримали від Офісу Зеленського інструкцію, як вщент розкритикувати уряд та керівників силових органів. 

    До слова, Верховна Рада 4 жовтня 2019 року затвердила Програму діяльності уряду, запропоновану Гончаруком. Згідно з законом про Кабмін, після затвердження програми діяльності парламент 12 місяців не може розглядати питання про відповідальність уряду і звільнити його. Звільнення можливе лише у разі, якщо прем'єр-міністр сам напише заяву про звільнення.

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