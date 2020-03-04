Бородянський піде у відставку, якщо Мінкульт розділять, – ЗМІ



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Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський не у захваті від нових ідей Зеленського Фото з відкритих джерел

Міністерство культури, молоді та спорту хочуть розділити на два відомства

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський піде у відставку в разі поділу міністерства на два відомства: Міністерство культури і Міністерство спорту. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в уряді.

Як і у випадку з міністром освіти і науки Ганною Новосад, Бородянського не планували міняти на когось іншого. Але в Офісі президента виникла ідея розділити Мінкульт, молоді та спорту на два міністерства.

За Бородянським хочуть залишити Мінкульт, який, як і раніше, буде акумулювати культуру, молодіжну політику, інформполітику і туризм.

А для спорту має з'явитися окреме міністерство – Мінспорту. І його може очолити новий міністр. «Главком» повідомляв, що кандидатом на голову Мінспорту може бути Вадим Гутцайт, віце-президент Федерації фехтування України.

У разі відділення Мінспорту від Мінкульту Бородянський піде з уряду, повідомляє джерело.

Як повідомлялося, у середу о 16:00 розпочнеться позачергове засідання парламенту, скликане на вимогу президента.

До слова, Верховна Рада 4 жовтня 2019 року затвердила Програму діяльності уряду, запропоновану Гончаруком. Згідно з законом про Кабмін, після затвердження програми діяльності парламент 12 місяців не може розглядати питання про відповідальність уряду і звільнити його. Звільнення можливе лише у разі, якщо прем'єр-міністр сам напише заяву про звільнення.