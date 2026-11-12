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Зеленський обговорив із Туском постачання пального з Польщі

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Зеленський обговорив із Туском постачання пального з Польщі
Володимир Зеленський і Дональд Туск під час зустрічі
фото: скриншот з відео Zelenskiy / Official

Польща може допомогти Україні підготуватися до зими та зміцнити енергетичну стійкість

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Серед головних тем переговорів були підготовка України до зими, збільшення можливостей постачання пального, ситуація на фронті та російські удари. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Зеленського.

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За словами президента, сторони обговорили, як Польща може допомогти Україні пройти зимовий період, зокрема завдяки розвитку транспортного сполучення між країнами.

«Говорили і про те, як Польща може допомогти нам підготуватися до цієї зими та збільшити можливості сполучення між нашими країнами, зокрема для постачання пального. Це те, що справді може підтримати енергетичну стійкість України», – зазначив Зеленський.

Окрему увагу приділили дипломатичним зусиллям щодо завершення війни, ситуації на передовій та наслідкам російських атак.

Також Зеленський і Туск обговорили європейську інтеграцію України та можливі кроки для прискорення вступу до Європейського Союзу.

Президент наголосив, що Україна розглядає членство в ЄС як одну з гарантій безпеки не лише для себе, а й для всієї Європи.

Крім того, Зеленський подякував польському прем'єру за початок військових навчань держав Коаліції охочих. Перший етап підготовки проходить саме в Польщі.

«Потрібний сигнал, і розраховуємо, що це дійсно допоможе побудувати надійну безпеку у майбутньому», – заявив глава держави.

На початку зустрічі Зеленський також привітав Туска та польський народ із Днем незалежності Польщі, який відзначали 11 листопада. Президент подякував полякам за підтримку України та допомогу в захисті її незалежності.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про домовленість Зеленського і Туска провести особисту зустріч. Під час телефонної розмови лідери обговорили підготовку української енергомережі до зими та можливі дипломатичні контакти між Україною, США та Росією. Тоді Зеленський зазначив, що частину чутливих питань необхідно обговорити особисто. 

Також «Главком» писав про підготовку військових навчань Коаліції охочих у Польщі. Маневри Koalicja за участю військових 11 держав заплановані на 9–22 листопада. Вони передбачають відпрацювання розгортання міжнародного контингенту після можливого завершення бойових дій в Україні. 

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Теги: Польща Дональд Туск Володимир Зеленський бензин переговори

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