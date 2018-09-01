Турчинов про вбивство Захарченка: це брудне коло приречене на самознищення

За словами Турчинова, на окупованому Донбасі сформувалася вибухова кримінальна суміш з гопників, крадіїв і гвалтівників

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов прокоментував вбивство ватажка донецьких сепаратистів Олександра Захарченка, підкресливши, що «у окупантів і їх маріонеток завжди один кінець».

Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook.

«У терористів, окупантів і їх маріонеток завжди один кінець – ганебне небуття. На окупованому Донбасі сформувалась вибухова кримінальна суміш з гопників, крадіїв, гвалтівників, найманців, російських спецслужб та російських військових», – написав Турчинов.

Він також наголосив, що «це брудне коло приречене на самознищення».

«Хто з них, кого і за що вбиває – питання риторичне. А вирок їм всім підписали в Кремлі ще у лютому 2014 році», – додав секретар РНБО.

Варто зазначити, що Захарченка вбили на поминках російського естрадного співака і українофоба Йосипа Кобзона.

Раніше повідомлялося, що у Донецьку після вбивства ватажка угруповання «ДНР» Олександра Захарченка відбуваються масові затримання людей.

Так звані спецслужби незаконних збройних формувань «ДНР» масово затримують людей просто на вулицях, за останні півтори години надійшло вісім повідомлень. Арешти відбуваються по всьому місту, затримання вже були на бульварі Пушкіна, вулиці Артема, Комсомольському проспекті, площі Леніна, районі Драматичного театру, проспекті Гурова, Університетській

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.

У свою чергу в СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойовиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.