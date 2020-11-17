Туреччина на вихідних введе комендантську годину

Раніше введену комендантську годину для літніх людей у віці від 65 років запровадять і для молоді віком до 20 років

Комендантська година діятиме з 20.00 і до 10.00

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що в країні на вихідних діятиме часткова комендантська година з 20.00 до 10.00 години. Про це повідомляє Daily Sabah.

Зазначається, що раніше введену комендантську годину для літніх людей у віці від 65 років запровадять і для молоді віком до 20 років.

«Часткова комендантська година для цих вікових груп дозволить їм виходити на вулицю тільки з 10:00 до 16:00», ─ йдеться у повідомленні.

Також в країні закриються школи.

Крім того, до кінця 2020 року в Туреччині будуть закриті кінотеатри.

На початку листопада у Туреччині ввели ряд нових карантинних обмежень. Зокрема, ввели обмеження на роботу закладів громадського харчування.

А на початку вересня у Туреччині ввели обов'язковий масковий режим у громадських місцях.

Нагадаємо, наприкінці вересня у Туреччині почали випробовувати на людях вакцину від коронавірусу.

Також нагадаємо, що Франція подолала пік другої хвилі пандемії коронавірусу.

Крім того, Франція готується «жити з коронавірусом» до літа 2021 року.