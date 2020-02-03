Туреччина забезпечить житлом близько 500 сімей кримських татар — Ердоган



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Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган 3 лютого прибув до Києва Фото: Офіс президента України

Міністр фінансів Туреччини проведе переговори щодо житла для кримських татар зі своїм українським візаві

Влада Туреччини забезпечить житлом близько 500 сімей кримських татар.

Про це заявив президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган під час візиту до Києва 3 лютого

«Хочу сказати, що близько 500 сімей вирішили забезпечити житлом. І я сказав про це міністру фінансів, і він проведе відповідні переговори зі своїм українським візаві. Буде встановлений кошторис, і повністю побудовано житло для цих сімей, я в цьому впевнений», — заявив Ердоган.

Як відомо, Зеленський та Ердоган підписали угоду про військово-фінансову співпрацю за якою українське військо отримає близько 36 мільйонів доларів.

Також Україна та Туреччина підписали угоду про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Зеленський також повідомив, що Україна і Туреччина домовилися прискорити запуск зони вільної торгівлі між країнами. За його словами, президенти домовилися підштовхнути представників двох країн, які працюють над текстом угоди про зону вільної торгівлі.

Як повідомлялось, у Києві під головуванням президента України Володимира Зеленського та президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана відбулося восьме засідання Стратегічної ради високого рівня.