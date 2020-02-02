  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Окупаційна влада у Криму призиває до війська у першу чергу кримських татар, - Чубаров

    • Розсилка
    Юнаків кримськотатарської національності, призваних на службу Росії може бути&nbsp; 20% від усього призову, - вважає Чубаров - Окупаційна влада у Криму призиває до війська у першу чергу кримських татар, - Чубаров
    Юнаків кримськотатарської національності, призваних на службу Росії може бути  20% від усього призову, - вважає Чубаров

    Лідер Меджлісу: призов кримських татар до російської армії – це порушення Женевської конвенції

    Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу стверджує, що російські окупанти примушують юнаків, що зростають у Криму, служити в Збройних силах РФ. Про це Чубаров розповів в інтерв’ю «Главкому».

    За слова голови Меджлісу, призов громадян України до армії РФ є грубим порушенням положень Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року (Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни).

    «Кількість щорічного призову досягає 5 тисяч людей. Кримські татари з них можуть складати пропорційно більше, ніж їх проживає у Криму. Якщо кримських татар на окупованому півострові десь 13%, то юнаків кримськотатарської національності, призваних на службу Росії може бути за 20%», - вважає Чубаров.

    Нагадаємо, кримські татари на 3 травня організовують ненасильницьку міжнародну акцію «Світ проти насильства та окупації. Марш гідності». Заяву такого змісту минулого тижня оприлюднив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Мета маршу – перетнути адміністративний кордон між Херсонською областю і окупованим півостровом, аби допомогти міжнародним організаціям на практиці реалізувати резолюції щодо Криму, ухвалені ними за останні шість років.

    Читайте більше:

    Крим кримські татари Росія окупанти Рефат Чубаров кордон влада населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ