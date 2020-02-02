Окупаційна влада у Криму призиває до війська у першу чергу кримських татар, - Чубаров



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Юнаків кримськотатарської національності, призваних на службу Росії може бути 20% від усього призову, - вважає Чубаров

Лідер Меджлісу: призов кримських татар до російської армії – це порушення Женевської конвенції

Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу стверджує, що російські окупанти примушують юнаків, що зростають у Криму, служити в Збройних силах РФ. Про це Чубаров розповів в інтерв’ю «Главкому».

За слова голови Меджлісу, призов громадян України до армії РФ є грубим порушенням положень Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року (Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни).

«Кількість щорічного призову досягає 5 тисяч людей. Кримські татари з них можуть складати пропорційно більше, ніж їх проживає у Криму. Якщо кримських татар на окупованому півострові десь 13%, то юнаків кримськотатарської національності, призваних на службу Росії може бути за 20%», - вважає Чубаров.

Нагадаємо, кримські татари на 3 травня організовують ненасильницьку міжнародну акцію «Світ проти насильства та окупації. Марш гідності». Заяву такого змісту минулого тижня оприлюднив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Мета маршу – перетнути адміністративний кордон між Херсонською областю і окупованим півостровом, аби допомогти міжнародним організаціям на практиці реалізувати резолюції щодо Криму, ухвалені ними за останні шість років.

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