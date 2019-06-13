Експерти визначили найкращі туристичні напрямки року



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Алгарве, Португалія

Португалія лідирувала в цілій низці номінацій

Третій рік поспіль Португалія була визнана найкращим європейським напрямком для мандрівників за версією туристичної премії World Travel Awards (WTA), відомої як «Світовий туристичний Оскар».

Про це пише Portugal American Journal.

Урочиста церемонія вручення World Travel Awards Europe 2019 відбулася в палаці Белмонд Рейд на острові Мадейра. Відвідали цей захід сотні провідних діячів індустрії подорожей з усього континенту.

Провідним європейським пляжем назвали португальський регіон Алгарве, а столицю країни Лісабон визнали найкращим туристичним напрямком Європи.

Санкт-Петербург (Росія) переміг у номінації Лідируючий напрямок міського туризму в Європі.

Батумі в Грузії лідирував у номінації Провідний напрямок міського туризму в Європі.

У номінації Ведучий курорт переміг італійський острів Сардинія.

До слова, раніше українське посольство засудилорішення британської World Travel Awards нагородити готель у Криму. Згідно з інформацією на сайті World Travel Awards, кримський готель отримав відразу три нагороди - провідний європейський сімейний курорт класу «люкс», провідний курорт Європи для відпочинку і провідний європейський курорт для проведення ділових заходів.

World Travel Awards нагороджувала цей кримський готель, починаючи з 2016 року.

Зазначимо, що організація цього року також присудила три нагороди російській авіакомпанії «Аерофлот», в тому числі у номінації «Провідний авіаційний бренд Європи».

Розташована у Лондоні організація World Travel Awards повідомляє, що вона відзначає нагородами провідних представників індустрії подорожей, готельного бізнесу, цивільної авіації.