Туроператорам «Гарячі тури», «Лакі-тур» і «Діоніс-Прага-Україна» анулювали ліцензії



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У Мінекономіки пояснили, що троє туроператорів залишилися без своїх ліцензій через ігнорування затверджених урядом умов

Міністерство економічного розвитку і торгівлі заявило, що анулювало ліцензії туристичних операторів ТОВ «Мережа агентств «Гарячі тури» (Харків), приватне підприємство «Лакі-тур» (Київ) і ПП «Діоніс-Прага-Україна» (Київ). Про це написав заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Михайло Титарчук у Facebook.

«Троє туроператорів залишилися без своїх ліцензій через ігнорування затверджених урядом умов», - написав він.

Зі слів Титарчука, департамент туризму і курортів Мінекономіки провів 13 перевірок, три з яких позапланові.

Крім зазначених компаній, ще сім операторів отримали розпорядження про усунення порушень.

Зазначається, що порушення в основному стосуються відсутності у керівників філій необхідного стажу у сфері туризму, не було надано статистичні звіти, відсутні оновлені дані (гарантії банку, закриття філій, нові договори страхування) в органі ліцензування.

Нагадаємо, раніше Кабмін зобов'язав туроператорів за вісім і за дві години до запланованого відправлення рейсу перевіряти інформацію про час його відправлення і в разі затримки більш ніж на чотири години розміщувати інформацію про це на своєму сайті.

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