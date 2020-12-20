  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Twitter додає до дописів Трампа примітку про перемогу Байдена на виборах

    • Розсилка
    Twitter нагадує Трампу про реальність - Twitter додає до дописів Трампа примітку про перемогу Байдена на виборах
    Twitter нагадує Трампу про реальність
    Фото: Flickr

    Під повідомленнями в особистому акаунті Трампа тепер з'являється текст, що на виборах у США переміг Байден

    Соціальна мережа Twitter почала супроводжувати повідомленням президента США Дональда Трампа про те, що наступним головою держави обрано Джо Байдена. Про це пише The Verge.

    Під повідомленнями в особистому акаунті Трампа тепер зʼявляється текст: «Офіційні виборчі органи визнали Джо Байдена переможцем президентських виборів у США». Варто зазначити, що таким підписом супроводжуються не тільки останні твіти, але й більш ранні повідомлення Трампа, у яких він висловлював сумніви щодо результатів президентських виборів у США.

    Підпис під повідомленнями Трампа
    Підпис під повідомленнями Трампа

    Як відомо, 13 листопада у США закінчили підрахунок голосів у всіх штатах. Переможцем президентських виборів став кандидат від Демократичної партії Джо Байден – він отримав 306 голосів виборників при 270 необхідних. У Дональда Трампа 232 голоси.

    До слова, 1 грудня Трамп повторно оскаржив у суді перемогу Байдена у Вісконсині.

    Раніше Аризона затвердила перемогу Байдена після перерахунку голосів.

    Нагадаємо, чинний президент США Дональд Трамп розглядає можливість оголосити про намір балотуватися на пост глави у 2024 році  під час церемонії інавгурації Джо Байдена у січні наступного року.

    Теги: США Twitter президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies