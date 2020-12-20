Twitter додає до дописів Трампа примітку про перемогу Байдена на виборах

Під повідомленнями в особистому акаунті Трампа тепер з'являється текст, що на виборах у США переміг Байден

Соціальна мережа Twitter почала супроводжувати повідомленням президента США Дональда Трампа про те, що наступним головою держави обрано Джо Байдена. Про це пише The Verge.

Під повідомленнями в особистому акаунті Трампа тепер зʼявляється текст: «Офіційні виборчі органи визнали Джо Байдена переможцем президентських виборів у США». Варто зазначити, що таким підписом супроводжуються не тільки останні твіти, але й більш ранні повідомлення Трампа, у яких він висловлював сумніви щодо результатів президентських виборів у США.

Підпис під повідомленнями Трампа

Як відомо, 13 листопада у США закінчили підрахунок голосів у всіх штатах. Переможцем президентських виборів став кандидат від Демократичної партії Джо Байден – він отримав 306 голосів виборників при 270 необхідних. У Дональда Трампа 232 голоси.

До слова, 1 грудня Трамп повторно оскаржив у суді перемогу Байдена у Вісконсині.

Раніше Аризона затвердила перемогу Байдена після перерахунку голосів.

Нагадаємо, чинний президент США Дональд Трамп розглядає можливість оголосити про намір балотуватися на пост глави у 2024 році під час церемонії інавгурації Джо Байдена у січні наступного року.