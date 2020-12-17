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    У світі

    Трамп відхрестився від кримінального переслідування сина Байдена

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    Дональд Трамп заперечує свою причетність до переслідування сина Байдена - Трамп відхрестився від кримінального переслідування сина Байдена
    Дональд Трамп заперечує свою причетність до переслідування сина Байдена

    Кілька днів тому Хантер Байден дізнався, що прокуратура США розслідує його податкові справи

    Чинний глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що ніяк не пов’язаний з тим, що проти Гантера Байдена, сина обраного президента США, розпочато розслідування у податковій справі через його бізнес за кордоном, у тому числі в Україні й Китаї.

    Про це Трамп повідомив у Twitter.

    «Я ніяк не пов’язаний з потенційним переслідуванням Гантера Байдена чи родини Байденів», – написав Трамп.

    Він зазначив, що заяви в ЗМІ  – всього лише «фейкові новини», додавши, що на це «дуже сумно дивитися».

    Напередодні центральні американські медіа повідомили, що, за інформацією численних джерел, Трамп звертався до юридичних радників у Білому домі з цього питання.

    Зокрема, він хотів дізнатися про можливість призначити спецпрокурора в розслідуванні проти сина свого політичного опонента.

    Нагадаємо, чинний президент США Дональд Трамп має намір домагатися призначення спеціального прокурора для розслідування справи про податкові махінації Хантера Байдена, сина де-факто обраного президента країни Джо Байдена.

    Кілька днів тому Хантер Байден дізнався, що прокуратура США розслідує його податкові справи.

    Як відомо, Хантер Байден в 2014-2019 роках входив до ради директорів української газодобувної компанії Burisma.

    Цю компанію пов'язують з ексміністром уряду Азарова Миколою Злочевським. Команда президента Дональда Трампа намагається довести, що Байден-старший просував бізнес-інтереси сина в Україні, користуючись посадою віце-президента США.

    Нагадаємо, під час дебатів президент США Дональд Трамп обрушився з критикою на сина свого суперника, колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Хантера, який працював у раді директорів української енергетичної компанії Burisma.

    Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп розслідування президент
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