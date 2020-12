Трамп відхрестився від кримінального переслідування сина Байдена

Чинний глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що ніяк не пов’язаний з тим, що проти Гантера Байдена, сина обраного президента США, розпочато розслідування у податковій справі через його бізнес за кордоном, у тому числі в Україні й Китаї.

Про це Трамп повідомив у Twitter.

«Я ніяк не пов’язаний з потенційним переслідуванням Гантера Байдена чи родини Байденів», – написав Трамп.

Він зазначив, що заяви в ЗМІ – всього лише «фейкові новини», додавши, що на це «дуже сумно дивитися».

I have NOTHING to do with the potential prosecution of Hunter Biden, or the Biden family. It is just more Fake News. Actually, I find it very sad to watch!