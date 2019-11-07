У багатоповерхівці на Львівщині стався вибух



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Фото: Нацполіція

В під'їзді житлового будинку вибухнула граната

У місті Стрий Львівської області ввечері 6 листопада стався вибух в одній з житлових багатоповерхівок, розташованій на вулиці Сковороди. Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.

Як повідомляється, близько 23:35 правоохоронці Стрия отримали інформацію про те, що в під'їзді багатоповерхівки на вулиці Сковороди пролунав вибух.

За попередніми даними поліції, в під'їзді будинку, а саме на сходовій клітці між 2 та 3 поверхами вибухнула граната. Тип гранати буде встановлено під час експертизи. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та особу правопорушника. Також вирішується питання правової кваліфікації події.

До слова, раніше «Главком» з посиланням на дані оперативних служб повідомляв, що у Києві на повороті на спорткомплекс «Чайка» підірвали автомобіль.

У Нацполіції повідомили, що в результаті вибуху загинув водій, двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження.

У салоні автомобіля «Мерседес«, в який на житомирській трасі у Києві кинули вибухівку, перебував директор фармацевтичної фірми Ігор Сало.