У Бельгії поліція знешкодила чоловіка, який із ножем напав на перехожих



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Поліцейські відкрили вогонь по нападнику та знешкодили його, поранивши у руку

У центрі бельгійського міста Гент невідомий напав з ножем на перехожих, завдавши поранень двом особам.

Про це інформує Daily Mail.

«Бельгійські поліцейські стріляли у чоловіка, озброєного ножем, який напав на двох людей», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські відкрили вогонь по нападнику та знешкодили його, поранивши у руку.

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту, деталі обіцяють повідомити пізніше.

За попередньою інформацією один перехожий поранений в живіт, другий - у руку.

Як повідомлялося, сьогодні на півдні Лондона чоловік з ножем напав на перехожих, унаслідок чого декілька осіб зазнали поранень; поліція застрелила нападника.

Нагадаємо, у Лондоні стався теракт.