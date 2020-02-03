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    У Бельгії поліція знешкодила чоловіка, який із ножем напав на перехожих

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    У Бельгії поліція знешкодила чоловіка, який із ножем напав на перехожих

    Поліцейські відкрили вогонь по нападнику та знешкодили його, поранивши у руку

    У центрі бельгійського міста Гент невідомий напав з ножем на перехожих, завдавши поранень двом особам.

    Про це інформує Daily Mail.

    «Бельгійські поліцейські стріляли у чоловіка, озброєного ножем, який напав на двох людей», - ідеться у повідомленні.

    Зазначається, що поліцейські відкрили вогонь по нападнику та знешкодили його, поранивши у руку.

    Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту, деталі обіцяють повідомити пізніше.

     За попередньою інформацією один перехожий поранений в живіт, другий - у руку.

    Як повідомлялося, сьогодні на півдні Лондона чоловік з ножем напав на перехожих, унаслідок чого декілька осіб зазнали поранень; поліція застрелила нападника.

    Нагадаємо, у Лондоні стався теракт.

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