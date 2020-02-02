У Лондоні стався теракт (вдео)
Район Стретем
В районі Стретем кілька людей отримали ножові поранення
У Лондоні кілька людей отримали ножові поранення в районі Стретем. Про це йдеться у заяві столичної поліції у Twitter.
#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates— Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020
У повідомленні говориться, що співробітники правоохоронних органів застрелили нападника.
«Обставини з’ясовуються, інцидент визнаний пов’язаним з тероризмом», – заявляє відомство.
#BREAKING: Metropolitan Police say they are dealing with an incident in Streatham amid reports of shots being fired pic.twitter.com/PvHMhLVhIk— I.E.N. (@BreakingIEN) February 2, 2020
За інформацією телеканалу Sky News, можливо на нападникові могло бути справжній вибуховий пристрій або його муляж.