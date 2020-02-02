  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Лондоні стався теракт (вдео)

    • Розсилка
    <p>Район Стретем</p> - У Лондоні стався теракт (вдео)

    Район Стретем

    Фото: Дейв Чоунер

    В районі Стретем кілька людей отримали ножові поранення

    У Лондоні кілька людей отримали ножові поранення в районі Стретем. Про це йдеться у заяві столичної поліції у Twitter.

    У повідомленні говориться, що співробітники правоохоронних органів застрелили нападника.

    «Обставини з’ясовуються, інцидент визнаний пов’язаним з тероризмом», – заявляє відомство.

    За інформацією телеканалу Sky News, можливо на нападникові могло бути справжній вибуховий пристрій або його муляж.

    теракт Велика Британія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ