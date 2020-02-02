У Лондоні стався теракт (вдео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Район Стретем Фото: Дейв Чоунер

В районі Стретем кілька людей отримали ножові поранення

У Лондоні кілька людей отримали ножові поранення в районі Стретем. Про це йдеться у заяві столичної поліції у Twitter.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

У повідомленні говориться, що співробітники правоохоронних органів застрелили нападника.

«Обставини з’ясовуються, інцидент визнаний пов’язаним з тероризмом», – заявляє відомство.

#BREAKING: Metropolitan Police say they are dealing with an incident in Streatham amid reports of shots being fired pic.twitter.com/PvHMhLVhIk — I.E.N. (@BreakingIEN) February 2, 2020

За інформацією телеканалу Sky News, можливо на нападникові могло бути справжній вибуховий пристрій або його муляж.