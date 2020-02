У Лондоні стався теракт (вдео)

В районі Стретем кілька людей отримали ножові поранення

У Лондоні кілька людей отримали ножові поранення в районі Стретем. Про це йдеться у заяві столичної поліції у Twitter.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates