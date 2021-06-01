Ручку встромив у горло. У Білорусі політв'язень спробував себе вбити в суді (фото)

Степана Латипова звинувачують за трьома статтями КК Білорусі

У Мінську політв'язень Степан Латипов, обвинувачений у справі про масові заворушення, спробував накласти на себе руки у залі суду. Про це повідомляє правозахисний центр «Весна».

Латипова затримали у вересні минулого року, він житель так званої «площі Змін» – мешканці цього двору активно протестували проти насильства й безправ’я в країні.

Перед тим, як здійснити спробу суїциду, Латипов сказав: «ГУБОЗіК (Головне управління у боротьбі організованою злочинністю і корупцією, – ред.) пообіцяло, що якщо я не визнаю вину, то порушать кримінальні справи проти моїх рідних і сусідів».

За інформацією правозахисників, Латипов встав на лавку в клітці, щоб до нього не могли дотягнутися конвоїри, і встромив собі ручку в горло.

Конвоїри відразу не змогли відкрити клітку, адже у них не було ключів. Коли їм вдалося відкрити решітку, то Латипов уже втратив свідомість.

Згодом ЗМІ повідомили, що Латипов вижив. Його збираються вводити у штучну кому.

Степана Латипова звинувачують за трьома статтями КК Білорусі – організація групових дій, що грубо порушують громадський порядок (ч. 1, 2 ст. 342), опір міліції (ч. 2 ст. 363) і шахрайство, вчинене в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 209).

Степана Латипова звинувачують у створенні опозиційного telegram-чату свого двору, де закликав до протестів і, за даними обвинувачення, «ведення деструктивної діяльності, спрямованої в тому числі, на загострення напруженості в суспільстві».

Також йому інкримінують незаконну майстерню з виготовлення протестної символіки, зокрема прапори.

Ще одне обвинувачення – активний опір співробітникам міліції при затриманні 15 вересня. І четверта стаття, яку інкримінують опозиціонеру, – шахрайство. Він нібито обманював своїх клієнтів, яким обіцяв винищити борщівник, але робив це неякісними хімікатами. Степан Латипов свою вину не визнає.

За словами батька Степана, з 11 квітня сина утримували в ШІЗО з людьми з психічними розладами.

Нагадаємо, 24 травня білоруські державні телеканали показали відеозапис з затриманим опозиційним журналістом Романом Протасевичем. На відеозаписі Протасевич із слідами побоїв на обличчі розповідає, що співпрацює з правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення. Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича, яку також затримали.

Також у Білорусі затримали головного редактора порталу новин міста Гродно Hrodna.life Олексія Шота.