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    Ручку встромив у горло. У Білорусі політв'язень спробував себе вбити в суді (фото)

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    Степана Латипова звинувачують у створенні опозиційного telegram-чату свого двору - Ручку встромив у горло. У Білорусі політв'язень спробував себе вбити в суді (фото)
    Степана Латипова звинувачують у створенні опозиційного telegram-чату свого двору
    Фото з відкритих джерел

    Степана Латипова звинувачують за трьома статтями КК Білорусі

    У Мінську політв'язень Степан Латипов, обвинувачений у справі про масові заворушення, спробував накласти на себе руки у залі суду. Про це повідомляє правозахисний центр «Весна».

    Латипова затримали у вересні минулого року, він житель так званої «площі Змін» – мешканці цього двору активно протестували проти насильства й безправ’я в країні.

    Перед тим, як здійснити спробу суїциду, Латипов сказав: «ГУБОЗіК (Головне управління у боротьбі організованою злочинністю і корупцією, – ред.) пообіцяло, що якщо я не визнаю вину, то порушать кримінальні справи проти моїх рідних і сусідів».

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    Ручку встромив у горло. У Білорусі політв'язень спробував себе вбити в суді (фото)

    За інформацією правозахисників, Латипов встав на лавку в клітці, щоб до нього не могли дотягнутися конвоїри, і встромив собі ручку в горло.

    Конвоїри відразу не змогли відкрити клітку, адже у них не було ключів. Коли їм вдалося відкрити решітку, то Латипов уже втратив свідомість.

    Згодом ЗМІ повідомили, що Латипов вижив. Його збираються вводити у штучну кому.

    Степана Латипова звинувачують за трьома статтями КК Білорусі – організація групових дій, що грубо порушують громадський порядок (ч. 1, 2 ст. 342), опір міліції (ч. 2 ст. 363) і шахрайство, вчинене в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 209).

    Степана Латипова звинувачують у створенні опозиційного telegram-чату свого двору, де закликав до протестів і, за даними обвинувачення, «ведення деструктивної діяльності, спрямованої в тому числі, на загострення напруженості в суспільстві».

    Також йому інкримінують незаконну майстерню з виготовлення протестної символіки, зокрема прапори.

    Ще одне обвинувачення – активний опір співробітникам міліції при затриманні 15 вересня. І четверта стаття, яку інкримінують опозиціонеру, – шахрайство. Він нібито обманював своїх клієнтів, яким обіцяв винищити борщівник, але робив це неякісними хімікатами. Степан Латипов свою вину не визнає.

    За словами батька Степана, з 11 квітня сина утримували в ШІЗО з людьми з психічними розладами.

    Нагадаємо, 24 травня білоруські державні телеканали показали відеозапис з затриманим опозиційним журналістом Романом Протасевичем. На відеозаписі Протасевич із слідами побоїв на обличчі розповідає, що співпрацює з правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення. Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича, яку також затримали.

    Також у Білорусі затримали головного редактора порталу новин міста Гродно Hrodna.life Олексія Шота.

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    Теги: весна час
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    Ручку встромив у горло. У Білорусі політв'язень спробував себе вбити в суді (фото)