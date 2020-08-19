У Білорусі помер чоловік, в якого силовики вистрілили під час акції протесту

Про це повідомляє «Єврорадіо».

Видання TUT.by повідомляє, що за словами родичів загиблого, він отримав вогнепальне поранення поблизу Московської адміністрації Бресту.

Родичі не могли знайти Геннадія Шутова дві доби. Згодом з'ясували, що його спочатку доправили в Брестську лікарню, а потім гвинтокрилом у військовий госпіталь у Мінськ.

Донька загиблого розповідала, що у батька вогнепальна травма, «пошкодження мозку важкі, а лікарі не дають ніякого прогнозу».

Зазначимо, що білоруські активісти оголосили перепочинок для створення небувалого організаційного руху і закликають людей «знову готувати свої ноги» на вихідні.

Напередодні Олександр Лукашенко нагородив силовиків медалями за «чудове виконання службових обов’язків».

Лукашенко вважає, що білоруські силовики били лише тих, хто кидався на них. Відомо, що у понеділок у Мінську знову почали затримувати мітингувальників.

Крім того наводимо список країн, які визнали Лукашенка президентом.

Зазначимо, 18 серпня ввечері в Мінську приземлився літак, яким ймовірно користується директор ФСБ Росії Олександр Бортніков.

Раніше опозиційна кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська записала нове звернення до народу Білорусі, у якому заявила, що готова взяти на себе відповідальність і стати національним лідером.

19 серпня Тихановська звернулася до лідерів ЄС. Вона заявила, що вибори 9-ого серпня не були ні чесними, ні прозорими, а їх результати були сфальсифікованими.