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Розміщення ППО, боротьба з «орланами» та проблеми зі світлом: Зеленський провів Ставку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Розміщення ППО, боротьба з «орланами» та проблеми зі світлом: Зеленський провів Ставку
фото: з відкритих джерел

Володимир Зеленський: «Після повернення до Києва найперше провів Ставку, щоб отримати всі оновлення щодо змін на полі бою»

Сьогодні, 4 червня, президент України Володимир Зеленський повернувся до Києва і провів Ставку. Глава держави заслухав Головкома Олександра Сирського щодо змін на полі бою. Крім того обговорили зведення фортифікацій та забезпечнння людей світлом. Про це Зеленський повідомив у Телеграм.

За словами президента, були доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна: боротьба з російськими «орланами», «ланцетами» й іншими дронами та розвиток власних технологій БпЛА та РЕБ. Крім того, визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО.

«Після повернення до Києва найперше провів Ставку, щоб отримати всі оновлення щодо змін на полі бою. Заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках», – повідомив Зеленський.

На засіданні також були визначені пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО.

«Начальник Генштабу Анатолій Баргилевич доповів про стан підготовки, комплектування озброєнням та особовим складом бригад і резервів. Голови Харківської, Сумської та Чернігівської військових адміністрацій – про подальше зведення фортифікацій, захист важливих об’єктів, зокрема генерації, та поточний стан забезпечення людей світлом», – резюмував президент.

Раніше прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що незабаром міжнародні партнери публічно повідомлять про поставку Україні додаткових систем протиповітряної оборони. 

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Теги: Володимир Зеленський президент прессекретар системи ППО дрон війна фронт

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