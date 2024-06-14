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Зеленський про нові «мирні умови» Путіна: «Це те ж саме, що зробив Гітлер»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський про нові «мирні умови» Путіна: «Це те ж саме, що зробив Гітлер»
Зеленський каже, Путін хоче загарбати як окуповані, так і не окуповані Росією українські території
фото з відкритих джерел

За словами Зеленського, Адольф Гітлер в обмін на мир теж пропонував віддати йому частину Чехословаччини

Президент Володимир Зеленський заявив, що так званий ультиматум Путіна для «мирних переговорів» з Україною не відрізняється від попередніх його «пропозицій». Про це Зеленський сказав в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24.

«Наразі ми бачимо, що він (Путін – «Главком») займається відродженням нацизму. Це нова хвиля цього нацизму, який є російським нацизмом», – вважає він.

Зеленський пояснив, що Путін хоче загарбати як окуповані, так і не окуповані Росією українські території.

«Це те ж саме, що зробив Гітлер, коли сказав: «Дайте мені частину Чехословаччини, і на цьому все закінчиться». Але ні, це брехня, історична брехня. Після цього була Польща, потім окупація всієї Європи», – нагадав він.

«Ви знаєте, що ця хвиля нацизму ніколи не зупиняється. Він приходив у різні місця на землі, тому ми не повинні довіряти цим повідомленням, тому що Путін йде тим самим шляхом. Сьогодні він говорить про чотири регіони, раніше він говорив про Крим і Донбас», – підсумував Зеленський.

Зазначимо, що нова заява Путіна пролунала напередодні Глобального саміту миру у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня. На нього мають приїхати представники урядів усіх континентів.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін своїм так званим ультиматумом для початку «мирних переговорів» має на меті зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії.

Раніше Володимир Путін в інтерв'ю китайському інформагентству Сіньхуа заявив, що Росія готова до мирних переговорів, але головною проблемою їхнього початку є надійність гарантій та нібито бажання західних еліт «покарати» країну-агресорку. 

Також Путін заявляв, що РФ готова до переговорів з Україною на тих умовах, про які домовлялись у Стамбулі.

До слова, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що зміст заяви диктатора досить специфічний, вкрай образливий для міжнародного права і абсолютно красномовно говорить про нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії.

Читайте також: Путін вигадав нові нахабні умови миру (відео)
Теги: Володимир Зеленський путін війна президент Адольф Гітлер

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