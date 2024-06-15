Головна Світ Політика
search button user button menu button

Українці приїхали на Саміт миру, щоб розповісти про зниклих рідних

Ярослав Романюк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Українці приїхали на Саміт миру, щоб розповісти про зниклих рідних
«Я чіпляюся за думку, що мій чоловік досі живий... це те, що мене тримає. Якби я могла надіслати йому повідомлення, це було б просто те, що я люблю його», – Світлана
фото з відкритих джерел

Активісти закликають західних політиків тиснути на Росію, щоб вона припинила війну

Світлана Білоус приїхала у Бюргеншток на Саміт миру (Швейцарія), щоб розповісти світу про її зниклого чоловіка. Про це повідомляє Reuters.

«Я повинна зробити все, що в моїх силах, щоб повернути мого чоловіка», – сказала 34-річна Світлана із Харкова.

Відколи Анатолій зник у квітні минулого року, вона лише чула, що він живий, але не мала з ним прямого зв’язку. Щодня вона носить нашивку з його форми і молиться за його повернення.

«Я завжди ношу з собою його шеврон із його позивним «Лис», – сказала жінка, додавши, що хоче, щоб Росія дотримувалася Женевських конвенцій про поводження з військовополоненими.

«Ми хочемо конкретних дій щодо повернення військовополонених і допуску Міжнародного комітету Червоного Хреста до всіх місць несвободи», – сказала вона.

На транспарантах, які тримали Світалана та інші учасники акції, було написано «Росія катує та вбиває українських військовополонених – зупиніть її».

У Бюргенштоку український військовополонений Ілля Ілляшенко виступає на паралельному заході, організованому Товариством українців у Швейцарії. Сержант берегових військ прикордонної служби України Ілляшенко потрапив у полон під час боїв у рідному Маріуполі та утримувався у трьох різних таборах.

21-річного хлопця на позивний Смурф протримали 10 місяців, а потім повернули на обмін полоненими.
«У російському полоні постійний фізичний і психологічний тиск. Вони намагаються зламати твою особистість, тебе як людину. І роблять це дієвими методами», – сказав Ілля.

Він сподівається, що результат Саміту миру покращить становище його товаришів, яких досі утримують і яких він сподівається скоро знову побачити.

Нагадуємо, що міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) підтвердила, що з початку грудня 2023 року російські військові стратили щонайменше 15 українських бійців, які намагалися здатися в полон. Також російські загарбники  ймовірно, стратили ще шістьох військових ЗСУ, які здавалися в полон або вже здалися.

Читайте також: Чекав евакуації 21 день: прикордонники взяли у полон пораненого окупанта 
 
Теги: росія саміт полон військові обмін полоненими жінка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія продовжує грати у великий блеф власної нездоланності
Куди рухається світ і що це означає для України
30 травня, 09:55
«Жовта стрічка» — рух громадського спротиву на тимчасово окупованих територіях України, створений у квітні 2022 року після російського військового вторгнення
Координатор «Жовтої стрічки»: Наша діяльність допомагає людям психологічно триматися в окупації Інтерв'ю
23 травня, 15:15
Яценюк підкреслив, що є правова основа для конфіскації російських активів, оскільки Росія вчинила акт агресії
Заморожені російські активи повинні бути повністю конфісковані і передані Україні – Арсеній Яценюк
17 травня, 11:31
Зустріч міністрів фінансів країн G7 розпочалася сьогодні в Італії
Міністри G7 назвали умову, за якої розморозять активи Росії
24 травня, 21:44
Правоохоронці вилучають низку таємних військових документів у рамках кримінального провадження за фактами прориву окупантами державного кордону у Харківській області
Прорив на Харківщині: хто винен? ДБР взялося за 28 командирів
23 травня, 12:06
Російське вторгнення на півночі сталося після кількох місяців посилених бомбардувань Харкова
ЗСУ планують контрнаступ у Харківській області – Bloomberg
25 травня, 15:41
27 травня російські війська продовжували наступати на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська, але підтверджених змін на лінії фронту не було
Аналітики повідомили, що ЗСУ здійснили незначне просування на північ від Харкова
28 травня, 05:04
Міноборони РФ поскаржилося на атаку дронів у двох областях
Міноборони РФ поскаржилося на атаку дронів у двох областях
2 червня, 09:50
На саміті Альянсу у Вашингтоні будуть обговорюватись три аспекти підтримки України
Стало відомо, про що говоритимуть лідери країн НАТО на саміті у Вашингтоні
8 червня, 02:28

Політика

Українці приїхали на Саміт миру, щоб розповісти про зниклих рідних
Українці приїхали на Саміт миру, щоб розповісти про зниклих рідних
Росія продовжує імпортувати товари західних компаній
Росія продовжує імпортувати товари західних компаній
Угорщина пояснила, чому зняла вето на початок переговорів України про вступ до ЄС
Угорщина пояснила, чому зняла вето на початок переговорів України про вступ до ЄС
Кремль відреагував на Саміт миру у Швейцарії
Кремль відреагував на Саміт миру у Швейцарії
США оголосили про виділення Україні $1,5 млрд: на що підуть гроші
США оголосили про виділення Україні $1,5 млрд: на що підуть гроші
Як довго Путін здатний продовжувати війну в Україні: відповідь НАТО
Як довго Путін здатний продовжувати війну в Україні: відповідь НАТО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Ситуація у Вовчанську: російські окупанти потрапили в оточення
20K
Буданов повідомив деталі атаки на аеродром «Морозовськ» у РФ
14K
Стало відомо, хто допустив російських пропагандистів на Саміт миру
13K
Путін виставив ультиматум не Україні, а Росії
6693
Хто продавав ротації? У скандальній справі з’явилась згадка про генерала Залужного
3625
Скоротити повноваження ТЦК? Міноборони прокоментувало ініціативу

Новини

Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
Сьогодні, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
Вчора, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
13 червня, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
12 червня, 17:48

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua