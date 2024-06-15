Українці приїхали на Саміт миру, щоб розповісти про зниклих рідних

«Я чіпляюся за думку, що мій чоловік досі живий... це те, що мене тримає. Якби я могла надіслати йому повідомлення, це було б просто те, що я люблю його», – Світлана

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Світлана Білоус приїхала у Бюргеншток на Саміт миру (Швейцарія), щоб розповісти світу про її зниклого чоловіка. Про це повідомляє Reuters.

«Я повинна зробити все, що в моїх силах, щоб повернути мого чоловіка», – сказала 34-річна Світлана із Харкова.

Відколи Анатолій зник у квітні минулого року, вона лише чула, що він живий, але не мала з ним прямого зв’язку. Щодня вона носить нашивку з його форми і молиться за його повернення.

«Я завжди ношу з собою його шеврон із його позивним «Лис», – сказала жінка, додавши, що хоче, щоб Росія дотримувалася Женевських конвенцій про поводження з військовополоненими.

«Ми хочемо конкретних дій щодо повернення військовополонених і допуску Міжнародного комітету Червоного Хреста до всіх місць несвободи», – сказала вона.

На транспарантах, які тримали Світалана та інші учасники акції, було написано «Росія катує та вбиває українських військовополонених – зупиніть її».

У Бюргенштоку український військовополонений Ілля Ілляшенко виступає на паралельному заході, організованому Товариством українців у Швейцарії. Сержант берегових військ прикордонної служби України Ілляшенко потрапив у полон під час боїв у рідному Маріуполі та утримувався у трьох різних таборах.

21-річного хлопця на позивний Смурф протримали 10 місяців, а потім повернули на обмін полоненими.

«У російському полоні постійний фізичний і психологічний тиск. Вони намагаються зламати твою особистість, тебе як людину. І роблять це дієвими методами», – сказав Ілля.

Він сподівається, що результат Саміту миру покращить становище його товаришів, яких досі утримують і яких він сподівається скоро знову побачити.

Нагадуємо, що міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) підтвердила, що з початку грудня 2023 року російські військові стратили щонайменше 15 українських бійців, які намагалися здатися в полон. Також російські загарбники ймовірно, стратили ще шістьох військових ЗСУ, які здавалися в полон або вже здалися.