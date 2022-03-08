Європейська організація з ядерних досліджень відмовилася від співпраці з Росією

Організація повністю підтримує Україну на тлі російського вторгнення

CERN (Європейська організація з ядерних досліджень) призупиняє статус країни-спостерігача для Росії на тлі війни, яку вона розв’язала проти України. Про це йдеться в офіційному повідомленні організації у Twitter.

CERN Council responds to Russian invasion of Ukraine



Read the news: https://t.co/ebQ6CtNKn0 pic.twitter.com/mtTpR4xORg — CERN (@CERN) March 8, 2022

«23 держави-члени CERN найрішучішим чином засуджують військове вторгнення Російської Федерації в Україну і висловлюють жаль у зв'язку із загибеллю людей і гуманітарними наслідками, а також причетністю Білорусі до цього незаконного застосування сили проти України. Україна є асоційованою державою-членом CERN , і українські вчені беруть активну участь у багатьох експериментах і заходах лабораторії. Глибоко зворушені широкомасштабними і трагічними наслідками агресії, керівництво і персонал, а також наукове співтовариство держав-членів організації працюють над тим, щоб внести свій внесок у гуманітарні зусилля в Україні і допомогти українській спільноті в CERN», – йдеться у повідомленні .

8 березня Рада провела позачергове засідання, присвячене обговоренню майбутніх взаємодій з Росією.

Рада постановила, що:

CERN просуватиме ініціативи з підтримки українських співробітників та української наукової діяльності в галузі фізики високих енергій;

статус спостерігача Російської Федерації призупинено до подальшого повідомлення;

Рада не буде вступати в нову співпрацю з Російською Федерацією та її установами до подальшого повідомлення.

Ситуація буде як і раніше ретельно відслідковуватися, і Рада готова прийняти будь-які подальші заходи, при необхідності, на своїх майбутніх засіданнях.

Співпрвцю з організацією вів російський «Росатом»: компанія поставляла в CERN обладнання. У 2019 році Росія відкоикала заявку на вступ до організації.

«Відкликання Росією заявки на вступ до CERN абсолютно ніяк не позначиться на реалізації спільних наукових проєктів «Росатому» і зарубіжних учасників в атомній сфері»,– заявили тоді в російській держкорпорації.

Європейська організація ядерних досліджень була створена в 1953 р. Її штаб-квартира знаходиться у Женеві. CERN є найбільшою у світі лабораторією фізики високих енергій. Її найбільшим проєктом вважається Великий адронний коллайдер. В організацію входять 22 європейські країни, а ряд держав (у тому числі Росія, США, Японія) мають статус спостерігачів. У 2010 р. CERN вирішила дати неєвропейським країнам право на статус асоційованого члена. Цей статус вже отримали Пакистан, Туреччина і Україна.

Росія подала заявку на вступ до CERN в якості асоційованого члена в 2013 р. Цей статус зобов'язує країну платити внески до бюджету організації і дає право голосу в Раді CERN. Заявка Росії була схвалена, але Москва її відкликала. Джерела кажуть, що відповідне рішення було прийнято ще в листопаді 2017 р.