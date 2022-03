Європейська організація з ядерних досліджень відмовилася від співпраці з Росією

CERN (Європейська організація з ядерних досліджень) призупиняє статус країни-спостерігача для Росії на тлі війни, яку вона розв’язала проти України. Про це йдеться в офіційному повідомленні організації у Twitter.

