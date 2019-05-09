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    У центрі Києва сталась сутичка через комуністичну символіку (фото)

    • Розсилка
    У центрі Києва сталась сутичка через комуністичну символіку (фото)
    Фото: Артем Худолєєв, Главком

    Згодом представники Поліції діалогу владнали конфлікт

    Одна з учасниць акції «Безсмертний полк» прийшла на захід із зображенням георгієвської стрічки, що викликало обурення перехожого і відповідну реакцію правоохоронців. Про це повідомив кореспондент «Главкома».

    Один із перехожих біля станції метро «Арсенальна» підійшов до учасників ходи, щоб з'ясувати, чому одна з учасниць тримає зображення георгієвської стрічки. Він намагався прорватися до літньої жінки, але його оточили численні правоохоронці та інші учасники акції, заблокувавши йому шлях.

    Представники Поліції діалогу владнали конфлікт, переконавши його в тому, що стрічка, зображена на фотографії у учасниці, має інші кольори – червоний і чорний. Вирішивши, що жінка насправді підтримує «УПА», символами якої є саме ці два кольори, чоловік залишив місце події.

    Фото: Артем Худолєєв, Главком
    Фото: Артем Худолєєв, Главком

    Як відомо, законодавство України прирівнює її до символіки тоталітарних режимів. Публічна демонстрація таких знаків передбачає адміністративну відповідальність.

    Нагадаємо, на День Перемоги, 9 травня, в Києві проходять одразу чотири масові ходи в районі парку Вічної Слави

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