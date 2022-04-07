У центрі Тель-Авіва стався теракт: є загиблі і поранені (відео)
У Тель-Авіві в результаті стрілянини загинули двоє людей
У середмісті Тель-Авіва у четвер ввечері сталася стрілянина. Місцеві мешканці про атаку терористів на вулиці Дізенгоф, де знаходяться бари та ресторани. Про це повідомляє Haaretz.
Озброєний чоловік відкрив безладний вогонь у центрі міста. Стрілянина сталася в кількох місцях одної з найжвавіших вулиць Тель-Авіва.
Поліція підозрює, що напад здійснив один стрілець.
Chilling video: pedestrians flee the scene of tonight's terror attack in central Tel Aviv, in which at least five people have been wounded, several seriously.pic.twitter.com/BXclhSk1Wf— Avi Mayer (@AviMayer) April 7, 2022
У службі швидкої допомоги заявили про восьмеро поранених, яких відправили до лікарні. Четверо з них – у важкому стані.
תיעוד מתוך מצלמת אבטחה: אזרחים נמלטים מירי המחבל pic.twitter.com/1XJm3lRd9O— רן שמעוני Ran Shimoni (@ran_shimoni) April 7, 2022
Поліція проводить спецоперацію з пошуку терориста. Мешканців району попросили залишатися в домівках.
כעת בדיזנגוף: כוחות משטרה רצים ברחוב, ככל הנראה אחרי התרעה להימצאות אפשרית של המחבל הנמלט pic.twitter.com/UUPahA84da— רן שמעוני Ran Shimoni (@ran_shimoni) April 7, 2022
Прем'єр-міністр Нафталі Бенет вже прибув до штаб-квартири Армії оборони Ізраїлю.
Нагадаємо, 29 березня в Ізраїлі у місті Бней-Брак відбувся теракт: щонайменше п’ятеро загиблих. Трагічний інцидент стався приблизно о 20:00. Терористом виявився 27-річний житель села Ябад на Західному березі Йордану, який раніше сидів у ізраїльській в'язниці.
Як повідомлялося, Ізраїль заборонив Україні купувати шпигунське програмне забезпечення Pegasus від NSO Group, побоюючись, що офіційні особи РФ будуть цим незадоволені.