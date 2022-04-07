У центрі Тель-Авіва стався теракт: є загиблі і поранені (відео)

У Тель-Авіві в результаті стрілянини загинули двоє людей

У середмісті Тель-Авіва у четвер ввечері сталася стрілянина. Місцеві мешканці про атаку терористів на вулиці Дізенгоф, де знаходяться бари та ресторани. Про це повідомляє Haaretz.

Озброєний чоловік відкрив безладний вогонь у центрі міста. Стрілянина сталася в кількох місцях одної з найжвавіших вулиць Тель-Авіва.

Поліція підозрює, що напад здійснив один стрілець.

Chilling video: pedestrians flee the scene of tonight's terror attack in central Tel Aviv, in which at least five people have been wounded, several seriously.pic.twitter.com/BXclhSk1Wf — Avi Mayer (@AviMayer) April 7, 2022

У службі швидкої допомоги заявили про восьмеро поранених, яких відправили до лікарні. Четверо з них – у важкому стані.

תיעוד מתוך מצלמת אבטחה: אזרחים נמלטים מירי המחבל pic.twitter.com/1XJm3lRd9O — רן שמעוני Ran Shimoni (@ran_shimoni) April 7, 2022

Поліція проводить спецоперацію з пошуку терориста. Мешканців району попросили залишатися в домівках.

כעת בדיזנגוף: כוחות משטרה רצים ברחוב, ככל הנראה אחרי התרעה להימצאות אפשרית של המחבל הנמלט pic.twitter.com/UUPahA84da — רן שמעוני Ran Shimoni (@ran_shimoni) April 7, 2022

Прем'єр-міністр Нафталі Бенет вже прибув до штаб-квартири Армії оборони Ізраїлю.

Нагадаємо, 29 березня в Ізраїлі у місті Бней-Брак відбувся теракт: щонайменше п’ятеро загиблих. Трагічний інцидент стався приблизно о 20:00. Терористом виявився 27-річний житель села Ябад на Західному березі Йордану, який раніше сидів у ізраїльській в'язниці.

Як повідомлялося, Ізраїль заборонив Україні купувати шпигунське програмне забезпечення Pegasus від NSO Group, побоюючись, що офіційні особи РФ будуть цим незадоволені.