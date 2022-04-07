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    У центрі Тель-Авіва стався теракт: є загиблі і поранені (відео)

    У центрі Тель-Авіва стався теракт: є загиблі і поранені (відео)
    фото: Moti Milrod

    У Тель-Авіві в результаті стрілянини загинули двоє людей

    У середмісті Тель-Авіва у четвер ввечері сталася стрілянина. Місцеві мешканці про атаку терористів на вулиці Дізенгоф, де знаходяться бари та ресторани. Про це повідомляє Haaretz.

    Озброєний чоловік відкрив безладний вогонь у центрі міста. Стрілянина сталася в кількох місцях одної з найжвавіших вулиць Тель-Авіва.

    Поліція підозрює, що напад здійснив один стрілець.

    У службі швидкої допомоги заявили про восьмеро поранених, яких відправили до лікарні. Четверо з них – у важкому стані.

    Поліція проводить спецоперацію з пошуку терориста. Мешканців району попросили залишатися в домівках.

    Прем'єр-міністр Нафталі Бенет вже прибув до штаб-квартири Армії оборони Ізраїлю.

    Нагадаємо, 29 березня в Ізраїлі у місті Бней-Брак відбувся теракт: щонайменше п’ятеро загиблих. Трагічний інцидент стався приблизно о 20:00. Терористом виявився 27-річний житель села Ябад на Західному березі Йордану, який раніше сидів у ізраїльській в'язниці.

    Як повідомлялося, Ізраїль заборонив Україні купувати шпигунське програмне забезпечення Pegasus від NSO Group, побоюючись, що офіційні особи РФ будуть цим незадоволені.

    Теги: теракт Ізраїль напад поліція чоловік стрілянина
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    У центрі Тель-Авіва стався теракт: є загиблі і поранені (відео)