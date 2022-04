У центрі Тель-Авіва стався теракт: є загиблі і поранені (відео)

У середмісті Тель-Авіва у четвер ввечері сталася стрілянина. Місцеві мешканці про атаку терористів на вулиці Дізенгоф, де знаходяться бари та ресторани. Про це повідомляє Haaretz.

Озброєний чоловік відкрив безладний вогонь у центрі міста. Стрілянина сталася в кількох місцях одної з найжвавіших вулиць Тель-Авіва.

Поліція підозрює, що напад здійснив один стрілець.

Chilling video: pedestrians flee the scene of tonight's terror attack in central Tel Aviv, in which at least five people have been wounded, several seriously.pic.twitter.com/BXclhSk1Wf