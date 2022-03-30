Теракт в Ізраїлі: серед загиблих можуть бути українці

Двоє іноземців стали жертвами терористів, припускають, що це можуть бути наші співгромадяни

29 березня в Ізраїлі у місті Бней-Брак скоїли теракт: щонайменше п’ятеро загиблих. Трагічний інцидент стався приблизно о 20:00. Терористом виявився 27-річний житель села Ябад на Західному березі Йордану, який раніше сидів у ізраїльській в'язниці. Про це пише JNS.

За даними поліції Ізраїлю, терорист спочатку вбив першого чоловіка, який сидів в автомобілі. Згодом терорист відкрив вогонь у магазині, убивши ще двох людей. Потім він застрелив перехожого на вулиці, а далі рушив до сусіднього міста Рамат-Ган.

Саме там терорист знову відкрив вогонь і важко поранив п'яту людину. Ним виявився офіцер поліції. На жаль, врятувати його не вдалось. Терориста застрелили сили безпеки.

Внаслідок теракту в Ізраїлі могли загинути українці

За даними Times of Israel, жертвами теракту могли стати двоє українців. Відповідну інформацію повідомляють місцеві ЗМІ. Про загибель двох українців написали у Telegram-каналах 30 березня.

«Частково ідентифіковані жертви сьогоднішнього теракту: двоє жителів Бней-Брака, двоє іноземних робітників та один поліцейський», – мовиться у повідомленні.

У Telegram написали, що загиблі іноземці, ймовірно українці, два роки працювали у Бней-Браку і були відомі багатьом місцевим людям.

Попередньо відомо, що арабські ізраїльтяни влаштували теракт. Зокрема двоє озброєних людей відкрили вогонь зі зброї по перехожих і поліцейських на автобусній зупинці.

МЗС України на теракт ще не відреагувало.

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