Підірвав себе з дружиною: у поліції назвали причину вибуху у Мар'їнці



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Внаслідок вибуху загинули 51- річний чоловік та 49-річна жінка

Попередньо, між подружжям виникла сварка через ревнощі

Поліція кваліфікувала загибель родини в Мар’їнському районі Донецької області як умисне вбивство, яке могло статися на побутовому ґрунті.

Про це заявили у місцевій поліції.

Слідчі з'ясували, що загиблими є подружжям – 51- річний чоловік та 49-річна жінка. Попередньо, між ними виникла сварка через ревнощі. Чоловік дістав боєприпас та підірвав себе із дружиною.

На місці інциденту правоохоронці знайшли залишки гранати РГО. Факт кваліфіковано за ч.2 ст. 115 («Умисне вбивство») Кримінального Кодексу України. Наразі слідчі перевіряють версію вчинення самогубства. Триває розслідування.

Нагадаємо, удень 5 жовтня у багатоповерховому житловому будинку в Мар'їнці Донецької області стався вибух. Внаслідок інциденту загинули двоє людей – чоловік і жінка.

До слова, у місті Калуш вночі 2 жовтня невідомі зловмисники кинули дві гранати на подвір’я місцевого жителя.

Як повідомлялося, у Херсоні невідомі підірвали вибухівку під вікнами радника голови ОДА.