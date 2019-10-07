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    У Чернівцях померли сіамські близнюки, які народилися тиждень тому

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    У Чернівцях померли сіамські близнюки, які народилися тиждень тому

    Медики розповіли, що мати жодного разу не відвідувала сіамських близнючок у лікарні

    У Чернівцях у обласній дитячій клінічній лікарні померли сіамські близнюки, які народилися 28 вересня.

    Про це 7 жовтня повідомляє УНІАН з посиланням на інформацію лікарів.

    За словами лікарів, новонароджені померли у суботу, 5 жовтня.

    У лікарні вони знаходилися три дні. Після того, як близнючок перевезли з пологового будинку, стан дітей називали вкрай важким.

    Медики зауважили, що мати жодного разу не відвідувала сіамських близнючок у лікарні, а батько лише приносив засоби догляду.

    Раніше повідомлялося, що у Чернівцях  жінка народила сіамських близнюків. У породіллі – жительки Чернівецької області – це була перша вагітність.

    «Жінка за власними переконаннями відмовилась від переривання вагітності», – повідомив головний лікар пологового будинку №2 Альберт Куріцин.

    Він додав, що жінка готувалася до пологів у Києві, однак їх довелося приймати у Чернівецькій лікарні. «Пологи розпочались передчасно – в 33 тижні», – розповів Куріцин.

    діти Чернівці сім'я жінка пологи
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