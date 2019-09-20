Діти півзахисника футбольної збірної не розуміють української



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Тарас Степаненко з сім'єю Сегодня

Тарас Степаненко перекладає дітям російською мультфільми

Півзахисник «Шахтаря» та національної збірної Тарас Степаненко зізнався, що його діти не розуміють української. Втім футболіст запевняє, що наполягатиме на вивченні ними мови.

«Був у кінотеатрі на мульфільмі «Король Лев» і перекладав дітям з української на російську. У нас російськомовна сім'я, тому сказав дружині, аби всі репетитори, які до нас приходять, розмовляли з дітьми українською. Мене виростили в російськомовній сім'ї, школі, університеті, тому так склалося. Розумію українську та можу спілкуватися. А діти не розуміють. Підходить час школи, тому наполягатиму, аби вони читали та розмовляли українською», - розповів Степаненко в шоу «Отдушивдушу».