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    На Київщині молодик розбещував п’ятирічну племінницю (відео)

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    Молодик неодноразово вчиняв розпусні дії та сексуальне насильство відносно дівчинки - На Київщині молодик розбещував п’ятирічну племінницю (відео)
    Молодик неодноразово вчиняв розпусні дії та сексуальне насильство відносно дівчинки
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Поліція Київщини повідомила про підозру 30-річному чоловіку

    У селі Переселення Обухівського району Київщини 30-річний чоловік вчиняв розпусні дії відносно п’ятирічної племінниці. Про це до поліції повідомила 25-річна сестра потерпілої, інформує пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Поліцейські з’ясували, що молодик часто гостював у сестри та залишався наодинці з молодшою племінницею. Зловмисник неодноразово вчиняв розпусні дії та сексуальне насильство відносно дівчинки.

    Крім того, правоохоронці провели судово-психіатричну експертизу та встановили, що зловмисник – інвалід 2 групи внаслідок психічного розладу та потребує примусових заходів медичного характеру.

    Наразі слідчі за процесуальним керівництвом прокуратур повідомили чоловікові про підозру за ч. 3 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) та ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до десяти років ув’язнення.

    Як повідомлялося, у місті Березань Броварського району Київщини співмешканець жінки розбещував її п’ятирічну онучку.

    нещодавно поліція затримала чоловіка, який у селах Білогородка та Мила Бучанського району вчиняв розпусні дії відносно 8-річної та 12-річної дівчат.

    Також столичні правоохоронці затримали двох чоловіків за підозрою у зґвалтуваннях дев'ятирічної дитини і 18-річного хлопця. Злочини сталися в Оболонському та Голосіївському районах Києва.

    Влітку 2020 року Подільським районним судом Києва до 10 років позбавлення волі засуджено педофіла, який намагався зґвалтувати 10-річну школярку.

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    Теги: Національна поліція України кримінал діти Київщина чоловік педофіл
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