Як пускатимуть туристів до Європи. Оприлюднені нові правила



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Остаточний варіант нових правил буде узгоджений до відкриття зовнішніх кордонів, що планується на 1 липня

ЗМІ отримали проект рекомендацій для членів Шенгенської зони

Європа визначила правила, за якими пропускатимуть туристів до Шенгенської зони, а також до країн Скандинавського півострова після відкриття зовнішніх кордонів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на проєкт рекомендацій, розроблений Хорватією, що наразі головує у Євросоюзі.

Згідно з документом, туристів прийматимуть з тих держав, де епідеміологічна ситуація з коронавірусною інфекцією однакова або краща, ніж в Євросоюзі.

Зазначається, що держави будуть оцінюватися з точки зору кількості тестувань та інших показників: інформація буде оновлюватися кожні два тижні.

Новим правилам відповідатимуть країни, де фіксується 16-20 нових випадків зараження на 100 тисяч осіб протягом 14 днів.

Reuters зазначає, що під цей критерій не потрапляють мандрівники з Росії, США, Мексики, Саудівської Аравії, більшості держав Південної Америки.

Європейські дипломати анонімно повідомили агентству, що сумніваються в прийнятті документа в такому вигляді. «Схоже, в цих рекомендаціях великою мірою бажане видається за дійсне», - підкреслив один з них.

Остаточний варіант обмежень буде узгоджений до відкриття зовнішніх кордонів, що планується на 1 липня.

За останніми даними, у світі загальна кількість хворих на коронавірус наближається до 9,3 млн осіб, померло від інфекції понад 478 тисяч осіб. Перше місце щодо поширення захворюваності займає США, де зафіксовано 2,3 млн хворих.

До відома, в Україні за минулу добу було встановлено новий антирекорд за кількістю заражених за добу - 940. Всього коронавірус діагностували у 39 014 осіб, з них 17 409 одужали, летальних випадків - 1051. Минулої доби від хвороби померли 16 українців.

Коронавірус в Україні

Всього 39014

Хворіють 20554

Одужали 17409

Померли 1051

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Як повідомлялося, у Києві пом’якшили карантинні обмеження і дозволили працювати ресторанам, кафе, басейнам, театрам і кінотеатрам.