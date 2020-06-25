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    У посольстві роз'яснили українцям умови в'їзду до Чорногорії

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    Для того, щоб потрапити у Чорногорію, обов'язково необхідно мати негативний результат&nbsp;ПЛР-тесту на коронавірус - У посольстві роз'яснили українцям умови в'їзду до Чорногорії
    Для того, щоб потрапити у Чорногорію, обов'язково необхідно мати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус

    Посольство наполегливо радить утриматися від автомобільних поїздок в Чорногорію і використовувати прямі перельоти

    Українці, які планують відвідати Чорногорію, можуть в'їжджати на територію країни при наявності негативного ПЛР-тесту на Covid-19.

    Про це повідомив посол України в Чорногорії Михайло Шматов у Facebook.

    Уряд Чорногорії ввів вимоги для тестів на коронавірус:

    • це повинен бути саме ПЛР-тест, експрес-тест не підходить;
    • тест повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 72 години до моменту перетину чорногорського кордону (72 години з моменту забору крові, а не отримання результатів);
    • тест повинен бути роздрукований і переведений на чорногорську або англійську мову;
    • тест повинен бути зроблений в лабораторії, яка має акредитацію ISO 15189, ISO/IEC 17025

    «Конкретний перелік українських лабораторій відсутній, тому запитуйте лабораторію, де збираєтеся робити тест на наявність зазначеної акредитації. Цей тест може бути зроблений не тільки на території України, але і в будь-якій іншій країні», - уточнив посол.

    Щодо мінімального віку, з якого треба робити такий тест - інформація на цей час відсутня, в посольстві очікують відповідні роз'яснення Інституту громадського здоров'я Чорногорії.

    Посольство наполегливо радить утриматися від автомобільних поїздок в Чорногорію і використовувати прямі перельоти, або з мінімально коротким часом для пересадки.

    При цьому посол зазначив, що Хорватія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Румунія формально досі забороняють транзит по своїй території і навіть при наявності всіх підтверджуючих документів, кожна з цих країн може заборонити транзитний проїзд в Чорногорію.

    «Сербія - відкрита для в'їзду та транзиту, проте вона знаходиться у «червоному списку» Чорногорії, тому українцеві може бути відмовлено у в'їзді в Чорногорію з Сербії (навіть за умови транзиту)», - зазначив посол.

    Нагадаємо, уряд Чорногорії з 21 червня дозволив в'їзд на територію країни туристам з України.

    До відома, Туреччина назвала дату, коли почне приймати українців без самоізоляції і тестування.

    Як повідомлялося, українці зможуть полетіти у Туреччину раніше росіян.

    Нагадаємо також, що у Чорногорії, «що поборола коронавірус», зафіксували новий випадок Covid-19.

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