У посольстві роз'яснили українцям умови в'їзду до Чорногорії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Для того, щоб потрапити у Чорногорію, обов'язково необхідно мати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус

Посольство наполегливо радить утриматися від автомобільних поїздок в Чорногорію і використовувати прямі перельоти

Українці, які планують відвідати Чорногорію, можуть в'їжджати на територію країни при наявності негативного ПЛР-тесту на Covid-19.

Про це повідомив посол України в Чорногорії Михайло Шматов у Facebook.

Уряд Чорногорії ввів вимоги для тестів на коронавірус:

це повинен бути саме ПЛР-тест, експрес-тест не підходить;

тест повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 72 години до моменту перетину чорногорського кордону (72 години з моменту забору крові, а не отримання результатів);

тест повинен бути роздрукований і переведений на чорногорську або англійську мову;

тест повинен бути зроблений в лабораторії, яка має акредитацію ISO 15189, ISO/IEC 17025

«Конкретний перелік українських лабораторій відсутній, тому запитуйте лабораторію, де збираєтеся робити тест на наявність зазначеної акредитації. Цей тест може бути зроблений не тільки на території України, але і в будь-якій іншій країні», - уточнив посол.

Щодо мінімального віку, з якого треба робити такий тест - інформація на цей час відсутня, в посольстві очікують відповідні роз'яснення Інституту громадського здоров'я Чорногорії.

Посольство наполегливо радить утриматися від автомобільних поїздок в Чорногорію і використовувати прямі перельоти, або з мінімально коротким часом для пересадки.

При цьому посол зазначив, що Хорватія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Румунія формально досі забороняють транзит по своїй території і навіть при наявності всіх підтверджуючих документів, кожна з цих країн може заборонити транзитний проїзд в Чорногорію.

«Сербія - відкрита для в'їзду та транзиту, проте вона знаходиться у «червоному списку» Чорногорії, тому українцеві може бути відмовлено у в'їзді в Чорногорію з Сербії (навіть за умови транзиту)», - зазначив посол.

Нагадаємо, уряд Чорногорії з 21 червня дозволив в'їзд на територію країни туристам з України.

До відома, Туреччина назвала дату, коли почне приймати українців без самоізоляції і тестування.

Як повідомлялося, українці зможуть полетіти у Туреччину раніше росіян.

Нагадаємо також, що у Чорногорії, «що поборола коронавірус», зафіксували новий випадок Covid-19.