У день обвалення мосту в Генуї глава МВС Італії влаштовував святкову вечерю



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Маттео Сальвіні є палким прихильником Путіна

За даними на сьогодні під час обвалення мосту загинуло 39 осіб, до 20 людей досі вважаються зниклими безвісти

Італійці розкритикували поведінку міністра внутрішніх справ країни Маттео Сальвіні у день обвалення віадука в італійському місті Генуї, повідомляють у п'ятницю європейські ЗМІ.

Невдоволення як пересічних громадян Італії, так і політичних опонентів Сальвіні викликано його святковою вечерею в одному з ресторанів на острові Сицилія. У мережі з'явилися фотографії, зроблених у вівторок: на них міністр сидить у великій компанії за святково накритим столом і посміхається.

«Фотографії Сальвіні, на яких він влаштовує свято в такий драматичний момент для Генуї, є образою, у той час як уся країна відчуває горе», - написав лідер Демократичної партії Італії Маттео Орфін у своєму акаунті в Twitter.

«Він був на банкеті на Сицилії, коли в Генуї ще розбирали уламки (обваленого прольоту моста – ред.)», - додав він.

Кілька представників Демократичної партії навіть закликали главу МВС Італії піти у відставку через таку поведінку в день трагедії.

Сальвіні вже відреагував на критику на свою адресу. Він зазначив, що його поїздка на Сицилію була «зустріччю з мерами, керівниками добровольчих організацій, правоохоронцями та багатьма громадянами». За його словами, це була офіційна поїздка і головною темою зустрічі були проблеми, пов'язані з мафією.

Варто відзначити, що Сальвіні є палким прихильником Путіна та агресивної політики Кремля і не раз виступав проти скасування санкції щодо РФ.

Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів.

За даними влади Лігурії, в результаті обвалу мосту загинуло 39 людей, поранені - 16, дев’ять з них у важкому стані.

Прокурор Генуї Франческо Коцці заявив, що причиною обвалу частини мосту Моранді була людська помилка.

Під час обвалення мосту в італійському місті Генуя авто двох українців впало з висоти понад 80 м, вони дивом залишилися живими.

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