Міністр інфраструктури: Росія має виплатити репарації після деокупації Донбасу



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Владислав Криклій: Нехай повертають нам спочатку територію, потім країна-агресор виплачує репарації

Криклій не зміг назвати точну суму, необхідну для відновлення регіону

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що відновлення окупованої частини Донбасу розпочнеться після того, як Україні виплатять репарації.

Про це глава Мініфраструктури заявив в ефірі програми «Право на владу».

У той же час, міністр не зміг назвати точну суму, необхідну для відновлення регіону.

«Поки ми можемо говорити про відновлення підконтрольної частини Донбаського регіону. Щодо того, чи будуть платити за це українці, за непідконтрольну територію, то, звичайно ж, ні. Це апріорі неможливо. Нехай повертають нам спочатку територію, потім країна-агресор виплачує репарації, а потім ми вже будемо говорити про те, як ми будемо вкладати кошти та відновлювати цей регіон», - заявив Криклій.

Як повідомляв «Главком», Офіс президента України оцінює потребу у фінансуванні відновлення підконтрольних Україні територій Донбасу в 372 мільйони євро.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна за підтримки Світового банку запускає Фонд міжнародної партнерської підтримки для відновлення і реінтеграції Донбасу.