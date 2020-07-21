Катастрофа літака МАУ: МЗС повідомило, коли розпочнуться переговори про компенсації родичам жертв



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МЗС отримало інформацію про те, що іранська делегація готова прибути до України вже цього тижня для переговорів з приводу компенсацій - міністр

Київ чекає на підтвердження іранської сторони про візит делегації - Кулеба

Україна та Іран вже цього тижня можуть почати переговори про компенсації для родичів жертв катастрофи літака МАУ біля Тегерана. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За словами міністра, Київ чекає на підтвердження іранської сторони про візит делегації.

Кулеба поінформував, що МЗС отримало інформацію про те, що іранська делегація готова прибути до України вже цього тижня для переговорів з приводу компенсацій.

«Ми давно наполягали на цьому, ми готові до цих переговорів. І розраховуємо, що вже сьогодні Іран офіційно підтвердить візит своїх представників, і цього тижня в Києві пройдуть такі переговори», - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 20 липня у Франції успішно завантажили дані з «чорного ящика» збитого літака МАУ; у розшифровці бортових самописців приймають участь і українські фахівці.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Нагадаємо, 13 червня уряд Ірану направив офіційний запит до Бюро з розслідування авіакатастроф (BEA) Франції. Вони просили допомогти з розшифровкою «чорних скриньок» літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який був збитий у січні цього року під Тегераном.

Влада Франції та Ірану підписали угоду про технічне співробітництво з цього питання 4 липня.