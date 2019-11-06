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    У Харкові чоловік прострелив ногу сестрі під час сварки через майно

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    У Харкові чоловік прострелив ногу сестрі під час сварки через майно

    Потерпілу відвезли до лікарні, стан 48-річної жінки зараз задовільний

    У Харкові чоловік травматичним пістолетом прострелив ногу своєї сестри. Про це повідомляє прес-служба поліції області в середу, 6 листопада.

    Інцидент стався напередодні ввечері на вулиці Джерельній в результаті сімейної сварки через поділ майна.

    Потерпілу відвезли до лікарні, стан 48-річної жінки зараз задовільний. А 55-річного чоловіка затримали правоохоронці для з'ясування обставин інциденту.

    Слідство триває, а подію вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 122 (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості) Кримінального кодексу.

    Нагадаємо, 5 листопада ввечері у Харкові на вулиці Валентиновская сталася стрілянина, один чоловік отримав кульове поранення в живіт і доставлений в лікарню.

    Нагадаємо, 25 жовтня у Харкові на вулиці Клочківська неподалік від супермаркету сталася стрілянина, внаслідок якої одна людина загинула і одна дістала поранення. Згодом у кілера, який влаштував стрілянину в Харкові, виявили величезний арсенал зброї.

    Згодом у поліції назвали основну версію причини стрілянини на вулиці Клочківській у Харкові. Перша версія — замах на замовлення вбивства з особистих мотивів. 

    Харків зброя обстріл злочин майно
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