  1. Головна
  2. Новини
  3. У Харкові прогриміли вибухи (відео)
рус
    Новини

    У Харкові прогриміли вибухи (відео)

    У Харкові прогриміли чотири вибухи - У Харкові прогриміли вибухи (відео)
    У Харкові прогриміли чотири вибухи
    фото: t.me/truexanewsua

    Місцеві жителі повідомляють про чотири вибухи

    Кілька вибухів прогриміли на околицях Харкова. В місті працює повітряна тривога. Про це повідомляє «Суспільне».

    Місцеві жителі повідомляють про чотири вибухи.

    «Харків'яни повідомляють про чотири вибухи, що прогриміли в північних районах міста за кілька хвилин до оголошення повітряної тривоги», – йдеться в повідомленні.

    Після прильотів у передмісті Харкова почалася пожежа.

    Нагадаємо, увечері 25 липня по всій країні прозвучала сирена, яка сповістила про повітряну тривогу. Понад годину загроза ракетного удару була у всіх регіонах.

    Сирени спершу пролунали у центральних, північних та південних регіонах, а згодом охопили всю країну. Станом на 23:38 у всіх областях України оголосили про відбій повітряної тривоги.

    Теги: Харків пожежа росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Харкові прогриміли вибухи (відео)