У Харкові прогриміли вибухи (відео)

У Харкові прогриміли чотири вибухи

Місцеві жителі повідомляють про чотири вибухи

Кілька вибухів прогриміли на околицях Харкова. В місті працює повітряна тривога. Про це повідомляє «Суспільне».

Місцеві жителі повідомляють про чотири вибухи.

«Харків'яни повідомляють про чотири вибухи, що прогриміли в північних районах міста за кілька хвилин до оголошення повітряної тривоги», – йдеться в повідомленні.

Після прильотів у передмісті Харкова почалася пожежа.

Нагадаємо, увечері 25 липня по всій країні прозвучала сирена, яка сповістила про повітряну тривогу. Понад годину загроза ракетного удару була у всіх регіонах.

Сирени спершу пролунали у центральних, північних та південних регіонах, а згодом охопили всю країну. Станом на 23:38 у всіх областях України оголосили про відбій повітряної тривоги.