У Харкові в обласній Covid-лікарні брак персоналу: одна медсестра доглядає 60 хворих

Палати 22 Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні потребують ремонту

У 22 Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні брак медперсоналу. Одна медсестра доглядає 60 хворих і пацієнти лежать в палатах, що давно потребують капітального ремонту.

У Телеграм-каналі Куп'янськ Новини з'явилися кадри з середини лікарні.

«Палати, зображені на світлинах, перебувають в жалюгідному стані, особливо страшні санвузли, які давно потребують капремонту. Персоналу не вистачає, і одна медсестра доглядає 60 хворих», – повідомив очевидець.

«У мене медсестричка попросила шприц, тому що в сусідній палаті лежала бабуся і вона їй п’ять днів одним шприцом колола ліки, поки не погнулася голка. Все тому що у цієї бабусі не було грошей на нові шприци. Медсестри тоді отримували 6000 в місяць і їх тоді вже не вистачало, у нас була одна медсестра на 60 осіб», – так описав ситуацію колишній пацієнт.

Крім того в Телеграм-каналі показали фото закритих відділень лікарні в смт Куп'янськ-Вузловий Харківської області. Хоча чиновники скаржаться, що класти пацієнтів нікуди.

«Є два порожні закриті відділення лікарні, непотрібні при тому, що в Куп'янській лікарні переобтяжене інфекційне відділення, ось Вам і медична реформа. Дорога влада зверніть увагу на порожні лікарні своєї країни і буде де лікуватися, і кому», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, В Україні за минулу добу, 9 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 842 людей. Також відомо, що одужали 5 514 осіб (у попередній день 2 277), а 191 – померло від ускладнень (вчора 115 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 10 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 479 197 осіб; одужало – 214 657 осіб; летальних випадків – 8 756; проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.

До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.