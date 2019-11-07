«Заміновані» вранці станції київської підземки працюють у звичайному режимі



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Правоохоронці не виявили на станціях вибухонебезпечних предметів

Станції київського метро «Золоті ворота», «Академмістечко» та «Червоний хутір» перевірені на наявність вибухонебезпечних предметів, нічого не виявлено.

Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Станом на 14-ту годину, всі три станції відкриті для пасажирів.

Першою, близько 12-ї години, відкрили станцію «Золоті ворота».

Пізніше метрополітен повідомив, що станцію «Академмістечко» перевірено і відчинено.

Останньою правоохоронці закінчили перевіряти станцію «Червоний хутір». Її відкрили для пасажирів близько 14-ї години.

Нагадаємо, сьогодні вранці надійшло анонімне повідомлення про замінування станцій «Золоті Ворота», «Червоний хутір», «Академмістечко».

Як повідомлялося, 5 листопада близько 9:30 надійшов анонімний дзвінок про мінування станцій «Майдан Незалежності», «Палац спорту». Після цього станції і відповідні пересадки на лінії були зачинені для пасажирів. Потяги проходили без зупинок.

Як повідомляв «Главком», на станції «Хрещатик» зібрався великий натовп людей, які чекали на відкриття «Майдану Незалежності» для пересадки на іншу лінію метро.

Близько 10:40 станцію метро «Арсенальна» закрили на вхід через велику кількість пасажирів, які підіймалися з підземки на вихід. Усі ескалатори на станції «Арсенальна» працювали на підйом у зв‘язку зі збільшенням пасажиропотоку.