У Херсоні відбудеться засідання депутатської слідчої комісії щодо вбивства Гандзюк



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Катерина Гандзюк померла у лікарні

На засіданні депутати планують заслухати людей, чиї прізвища в тій чи іншій мірі звучали у зв'язку зі справою Гандзюк

Тимчасова слідча комісія (ТСК) щодо розслідування нападу на Катерину Гандзюк у четвер, 29 листопада, проведе засідання у Херсоні, де заслухає фігурантів, чиї прізвища звучали під час розслідування вбивства Гандзюк.

Про це повідомив голова ТСК, депутат Верховної Ради Борислав Береза.

«В четвер, 29 листопада в 17:00 у Херсоні буде працювати ТСК за фактами нападів на цивільних активістів і вбивства Каті Гандзюк. На цьому засіданні ми плануємо заслухати людей, чиї прізвища в тій чи іншій мірі звучали у зв'язку зі справою Гандзюк або які можуть дати важливі свідчення», — повідомив Береза.

Водночас, за його словами, хтось дуже «вирішив відредагувати план роботи ТСК».

«З компетентних джерел повідомили, що планується обливання зеленкою, чи не пропускання на засідання та інші провокації для того, щоб зірвати можливість дати показання свідків нашої ТСК», — додав депутат.

Береза звернувся до глави Нацполіції Сергія Князєва з проханням забезпечити умови для нормальної роботи ТСК в Херсоні і не допустити провокацій.

Як відомо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство. Голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що очікує від заарештованих організаторів нападу на Гандзюк відомостей щодо його замовників.

Нардеп Антон Геращенко заявив, що організатору вбивства Гандзюк «світить» довічне, якщо він не здасть замовника.

Глава Національної поліції Сергій Князєв оприлюднив відеозапис із свідченнями і слідчим експериментом у справі про напад на Гандзюк.