Заступник голови Офісу президента Тимошенко провів онлайн-нараду з мерами міст та епідеміологами

Мова на нараді йшла про карантин вихідного дня

Після демаршу деяких мерів міст, які відмовилися виконувати розпорядження уряду про введення карантину вихідного дня, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко зібрав мерів міст на онлайн-нараду, на якій були присутні також прем'єр-міністр Денис Шмигаль, представники Міністерства охорони здоров'я та епідеміологи. Про це повідомляють Українські новини.

Сам факт організації подібної розмови, як пише видання, мери оцінили позитивно - «до того уряд не вів діалогу з місцевою владою».

Нагадаємо, після виходу розпорядження Кабміну про введення карантину вихідного дня, деякі мери відмовилися виконувати вказівки уряду. Серед міст-порушників виявилися, зокрема, Львів, Одеса, Черкаси, Слов'янськ, Краматорськ та інші. Свою позицію мери пояснювали небажанням завдавати шкоди місцевому бізнесу і скорочувати надходження до бюджету. Як пише видання, деякі з мерів, які відмовилися вводити карантин вихідного дня, також були присутні на нараді.

Як раніше вже повідомлялося, минулого тижня в Україні було встановлено рекорд за кількістю захворілих протягом доби - коронавірус діагностували більш ніж у 11 000 чоловік.

Як відомо, в Україні 14 листопада почав діяти карантин вихідного дня, який триватиме щонайменше до кінця осені.

Згідно з документом, в період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка на території України з 14 листопада 2020 р. до 30 листопада 2020 р. забороняється приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування зі здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень навинос; приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах та в інших закладах розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів; діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів.

Водночас передбачено, що у цей період будуть дозволені надання фінансових послуг, робота фінансових установ, діяльність інкасації, операторів поштового зв’язку, робота установ медичної та ветеринарної практики, продовольчих магазинів, діяльність АЗС та СТО.

До слова, МОЗ заявляє, що дієвість карантину вихідного дня можна оцінити лише через два тижні.

Тим часом у Раді зареєстрували постанову щодо скасування карантину вихідного дня.