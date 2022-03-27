В Ірпені рашисти вбили директорку дитсадка та її чоловіка

Ларису Осипенко знало усе місто

В Ірпені окупанти вбили завідувачку дитячого садка «Віночок», яка виростила пів міста, та її чоловіка. Про це повідомили у Facebook-спільноті «Містоінформ - Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель, Коцюбинське».

«Старожили Ірпеня знають Ларису Осипенко, яка багато років була завідувачкою дитячого садка на вул. Київська. Пів Ірпеня виросли у цьому садочку. Вчора ці скоти вбили тьотю Ларису та її чоловіка Вадима», – йдеться у публікації.

«Це людина, яка була віддана своїй справі, не останню роль відіграла в освіті Ірпеня, низький уклін і вічна пам'ять»,– розповідають містяни.

Подробиці загибелі подружжя Осипенка невідомі.

Нагадаємо, згідно указу президента звання «Місто-герой» отримали ще чотири українських міста. Мовиться про Бучу та Ірпінь на Київщині, Охтирку на Сумщині, а також Миколаїв.