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    В Ірпені рашисти вбили директорку дитсадка та її чоловіка

    Подробиці вбивства наразі невідомі - В Ірпені рашисти вбили директорку дитсадка та її чоловіка
    Подробиці вбивства наразі невідомі
    фото з відкритих джерел

    Ларису Осипенко знало усе місто

    В Ірпені окупанти вбили завідувачку дитячого садка «Віночок», яка виростила пів міста, та її чоловіка. Про це повідомили у Facebook-спільноті «Містоінформ - Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель, Коцюбинське».

    «Старожили Ірпеня знають Ларису Осипенко, яка багато років була завідувачкою дитячого садка на вул. Київська. Пів Ірпеня виросли у цьому садочку. Вчора ці скоти вбили тьотю Ларису та її чоловіка Вадима», – йдеться у публікації.

    «Це людина, яка була віддана своїй справі, не останню роль відіграла в освіті Ірпеня, низький уклін і вічна пам'ять»,– розповідають містяни.

    Подробиці загибелі подружжя Осипенка невідомі.

    Нагадаємо, згідно указу президента звання «Місто-герой» отримали ще чотири українських міста. Мовиться про Бучу та Ірпінь на Київщині, Охтирку на Сумщині, а також Миколаїв.

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    Теги: росія окупанти війна вбивство Київщина Ірпінь Україна окупація #stoprussia
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    В Ірпені рашисти вбили директорку дитсадка та її чоловіка