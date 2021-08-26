Теракт в Кабулі: Пентагон підтвердив загибель 12 американських військових

Ще 15 військових США були поранені

Пентагон підтвердив загибель 12 американських військовослужбовців в результаті вибухів у аеропорту Кабула. Про це повідомляє Fox News.

Як уточнюється, ще 15 військових США були поранені.

У Міністерстві оборони США не виключили, що кількість загиблих може зрости.

Раніше повідомлялося, що поранення отримали близько 60 осіб, як мінімум 13 з них, включно з дітьми, загинули. Пізніше The Wall Street Journal повідомило про 40 загиблих і 120 поранених, більшість з яких - в критичному стані.

Раніше прес-секретар Пентагону Джон Кірбі підтвердив, що «ряд американських військовослужбовців були вбиті в ході сьогоднішньої комплексної атаки в аеропорту Кабула».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля аеропорту Кабула стався вибух.

У результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули не менше 13 осіб. Серед жертв є діти та американці.

За інформацією ЗМІ, бойовик «Ісламської держави» відповідальний за перший вибух біля аеропорту Кабула.

До слова, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що є реальна небезпека терористичної атаки на Кабульський аеропорт.

Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.