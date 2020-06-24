Зеленський проведе онлайн-нараду через повінь у Карпатах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський керуватиме діями урядовців віддалено

«Щоб допомогти, ми маємо розуміти масштаби збитків, маємо почути людей і побачити все на власні очі», - сказав Зеленський

Президент Володимир Зеленський проведе селекторну нараду з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і членами уряду, які відбули до Івано-Франківської області для оцінки збитків, котрих нанесла негода.

Як відомо, сьогодні вранці прем'єр-міністр України і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вилетіли до Івано-Франківської області, яка потерпає від негоди. «Там вони проведуть зустріч із комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», - зазначено в повідомленні Офісу президента.

«Насамперед треба їхати в наводнені населені пункти, де затоплені хати, городи, де люди не мають світла. Щоб допомогти, ми маємо розуміти масштаби збитків, маємо почути людей і побачити все на власні очі», – сказав Зеленський очільнику уряду.

Після оцінки ситуації буде проведено селекторну нараду з президентом України, щоб поінформувати про ситуацію, узгодити дії та організувати надання гуманітарної допомоги.

Аваков вже заявив, що МВС перекинуло на Західну Україну додаткові сили і авіацію.

Нагадаємо, через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Зазначимо, що вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.

Нагадаємо, що через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

У ДСНС попередили, що в середу, 24 червня, через дощі очікується максимальний рівень води у річці Прут на Буковині, під загрозою затоплення вісім навколишніх сіл.

Зазначимо, що постачання води з річки Прут до споживачів у Чернівцях тимчасово призупинено через негоду.

Нагадаємо, ввечері 23 червня у Чернівцях через раптову зливу затопило вулиці. Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук додав, що рівень води у річці Прут в межах Чернівців продовжує підійматися. За кілька годин річка «виросла» на 37 сантиметрів.

До слова, в Яремчі обвалилася дорога, коли її переходила сім’я з дітьми (відео). Як відомо, Івано-Франківськ «поплив» після потужних злив.

Як повідомлялося, річка змила дорогу на Буковель.

Також повідомлялося, що на Львівщині річка Турянка вийшла з берегів, затоплено село.

У Чернівецькій області річка Черемош прорвала дві дамби. Вода може затопити два населених пункти. Буковинці кажуть, якщо дощі триватимуть й найближчі дні, то станеться катастрофа. А дощі обіцяють до неділі.



